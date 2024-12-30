大陸明定：公務用車採購新能源車不低於30%

為進一步扶持新能源汽車產業發展，大陸官方明文通知，年度公務用車採購總量中，新能源汽車佔原則上不低於30%。

大陸財政部12月30日在官網發布《財政部辦公廳關於進一步明確新能源汽車政府採購比例要求的通知》，稱為加強政府採購新能源汽車管理，支持新能源汽車推廣使用，要求採購者應加強公務車政府採購需求管理，充分了解新能源汽車的功能、性能等情況，並結合實際使用需要，帶頭使用新能源汽車。

同時，主管預算單位應統籌確定本部門（含所屬預算單位）年度新能源汽車政府採購比例，新能源汽車可以滿足實際使用需要的，年度公務用車採購總量中新能源汽車佔比原則上不低於30%。其中，對於路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通訊等公務用車，原則上100%採購新能源汽車。採購車輛租賃服務的，應優先租賃使用新能源汽車。

此前，大陸國家機關事務管理局網站10月底也曾發布，由國管局、中直管理局聯合印發的《關於做好中央和國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知》。

該通知提出，中共中央及國家機關各部門、各單位機關及其所屬垂直管理機構、派遣機構等各級行政單位及各類事業單位，在配備更新各類定向化保障公務用車時，應帶頭使用國產新能源汽車。

通知也稱，在配備更新公務用車時，新能源汽車比例原則上不低於30%，日後依規定逐步提高。在配備標準方面，各部門、各單位配備更新新能源轎車的價格不超過人民幣18萬元（約合新台幣81萬元）。

另據中國新年網報導，自今年初以來，大陸新能源車價格戰陰霾一直未散去，多家車企領袖均呼籲拒絕惡性競爭。如果價格戰加劇，不少車廠都將被迫降價保銷量，毛利壓縮的同時，也將壓力傳導到產業鏈，不利於行業的長遠發展。