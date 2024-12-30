年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元
歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降人民幣2,500元（約合新台幣1萬1,250元），降幅將近兩成。華為手機降價的話題，周一上午也登上大陸微博熱搜。有網友問：「這麼搶怎麼還降價？」
據《中國證券報》報導，12月29日在華為旗艦店可發現，華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機都啟動降價促銷優惠。其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠人民幣2,000元，Mate X5優惠2,500元。 Pura 70系列是華為在今年4月推出的高階旗艦機。
報導稱，在線上華為商城，華為Pura 70 Ultra優惠後售價為人民幣7,499元起，Pura 70 Pro+優惠後售價為6,699元起，Pura 70 Pro優惠後售價為5,399元起，Pura 70優惠後售價為4,699元起。
另，華為Mate X5折疊螢幕手機直降人民幣2,500元，優惠後售價為1萬499元起。
華為手機突然降價的消息曝光後，相關話題30日上午也登上微博熱搜。有大陸網友說：「降價確實會拉動銷量。應該是清之前的老品庫存。」也有網民說：「華為如此降價，是新品臨近發布，還是市場需求告急？」
《上觀新聞》報導，根據研究機構Counterpoint的報告，華為今年第三季度保持了強勁反彈態勢，幫助該品牌銷量實現30%的年比增長。Pura 70系列和Mate 60系列推動了華為的大部分銷量，反映出其在中國高端市場的強大影響力。
另一家市場研究機構CINNO則表示，從市場份額看，今年第三季，華為折疊機銷量約112萬部，較去年同期增長97%，在大陸折疊機市佔上升2.9個百分點，衛冕大陸折疊機市場銷量第一寶座。這主要得益於其去年9月推出的Mate X5折疊屏手機，該機型上市以來連續四個季度蟬聯中國市場折疊機單季銷量冠軍，華為也已連續五年蟬聯大陸折疊機市佔冠軍。
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