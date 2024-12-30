快訊

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

聽新聞
0:00 / 0:00

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為Mate X5折疊機降價人民幣2,500元，降幅將近兩成，引發市場關注。（美聯社）
華為Mate X5折疊機降價人民幣2,500元，降幅將近兩成，引發市場關注。（美聯社）

歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降人民幣2,500元（約合新台幣1萬1,250元），降幅將近兩成。華為手機降價的話題，周一上午也登上大陸微博熱搜。有網友問：「這麼搶怎麼還降價？」

據《中國證券報》報導，12月29日在華為旗艦店可發現，華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機都啟動降價促銷優惠。其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠人民幣2,000元，Mate X5優惠2,500元。 Pura 70系列是華為在今年4月推出的高階旗艦機。

報導稱，在線上華為商城，華為Pura 70 Ultra優惠後售價為人民幣7,499元起，Pura 70 Pro+優惠後售價為6,699元起，Pura 70 Pro優惠後售價為5,399元起，Pura 70優惠後售價為4,699元起。

另，華為Mate X5折疊螢幕手機直降人民幣2,500元，優惠後售價為1萬499元起。

華為手機突然降價的消息曝光後，相關話題30日上午也登上微博熱搜。有大陸網友說：「降價確實會拉動銷量。應該是清之前的老品庫存。」也有網民說：「華為如此降價，是新品臨近發布，還是市場需求告急？」

《上觀新聞》報導，根據研究機構Counterpoint的報告，華為今年第三季度保持了強勁反彈態勢，幫助該品牌銷量實現30%的年比增長。Pura 70系列和Mate 60系列推動了華為的大部分銷量，反映出其在中國高端市場的強大影響力。

另一家市場研究機構CINNO則表示，從市場份額看，今年第三季，華為折疊機銷量約112萬部，較去年同期增長97%，在大陸折疊機市佔上升2.9個百分點，衛冕大陸折疊機市場銷量第一寶座。這主要得益於其去年9月推出的Mate X5折疊屏手機，該機型上市以來連續四個季度蟬聯中國市場折疊機單季銷量冠軍，華為也已連續五年蟬聯大陸折疊機市佔冠軍。

華為Pura 70 Ultra優惠後售價為人民幣7,499元起，Pura 70 Pro+則為6,699元起。圖為一名消費者在華為旗艦店比較兩支手機的差異。（美聯社）
華為Pura 70 Ultra優惠後售價為人民幣7,499元起，Pura 70 Pro+則為6,699元起。圖為一名消費者在華為旗艦店比較兩支手機的差異。（美聯社）

延伸閱讀

中國短跑名將蘇炳添 明年大陸全運會後退役

聯想AI PC催動營收逆勢增 高單價機種熱賣上月成長9%

華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片 而非大陸製

美國5年制裁失敗？ 余承東：華為明年有大家想不到的產品

相關新聞

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降人民幣2,500元（約合新台幣1萬1,250元...

小米雷軍以4500萬年薪 聘AI「天才少女」

AI人才有多火？據大陸媒體報導，小米創辦人雷軍親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約合新台幣4,500萬元）聘用「95後」...

中美貿易來襲 分析師：4情況下人民幣仍可能升值

儘管面臨愈來愈多的貿易保護主義衝擊，但中銀國際證券全球首席經濟學家管濤撰文認為，人民幣在對外經貿摩擦的逆風下升值仍是有可...

大陸明定：公務用車採購新能源車不低於30%

為進一步扶持新能源汽車產業發展，大陸官方明文通知，年度公務用車採購總量中，新能源汽車佔原則上不低於30%。

糧食連年豐收 陸官媒仍倡節約 每粒糧都要「吃乾榨盡」

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉本月16日曾宣布，中國大陸今年全年糧食生產再獲豐收。儘管如此，大陸官方依舊極力提倡節約糧食...

大陸經濟內外交迫面臨5%保衛戰 川普將是最大變數

2017年11月19日，時任北京大學新結構經濟學研究中心主任林毅夫在一場公開演講中預言，2025年中國將成為全球最大的經濟體，經濟規模將占全世界的20%以上。時間過得很快，七年一晃眼就過去了，2025年已近在眼前。但今天包括大陸學界在內，對於2025年中國經濟的關注點，已不再是中國會不會超越美國成為全球最大的經濟體，而是2025年的中國經濟究竟能不能「保五」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。