小米雷軍以4500萬年薪 聘AI「天才少女」

AI人才有多火？據大陸媒體報導，小米創辦人雷軍親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約合新台幣4,500萬元）聘用「95後」AI「天才少女」羅福莉。證券時報指出，小雷軍高薪招攬DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者之一的羅福莉，領導小米AI大模型團隊。

公開資料顯示，羅福莉大學就讀於北京師範大學電腦系，研究所畢業於北京大學計算語言學所。2019年，在北大讀碩士的她在人工智慧領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文，登上了《知乎》熱搜。羅福莉用本人知乎帳號回應稱，「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

碩士畢業後，羅福莉先進入阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院AliceMind開源項目，主導開發了多語言預訓練模型VECO。2022年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。

今年5月，在DeepSeek-V2發布後，羅福莉在《知乎》撰文，發表對DeepSeek-V2的看法。她表示，「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊」，「外加1元/百萬輸入Tokens的價格，只有GPT4價格的1/100，性價比之王」。

事實上，羅福莉被重金招入小米，是小米全面發力AI大模型的其中一項措施。 2023年4月，小米正式組建了AI實驗室大模型團隊，並表示將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

今年11月，小米成立了專門的AI平台部，小米的元老級技術工程師張鐸為負責人。張鐸本碩畢業於北京清華計算機系，曾被雷軍公開稱讚是「小米的大神」，送以「鐸神」的稱號。

小米集團總裁盧偉冰透露，預計2024年小米研發費用將達人民幣240億元，2025年更是將攀升至300億元（約合新台幣1,350億元）。預計自2022年至2026年的五年內，小米的研發投入將超過人民幣1,000億元，主要聚焦於AI、OS、晶片三大底層技術的研發。

雷軍曾在公開演講中表示，小米做大模型的想法和許多公司不太一樣，選擇主力突破的是輕量化和本地部署。對於小米這樣無論在手機或造車上都講究「性價比」的公司而言，如何在燒錢的大模型業務中平衡成本，無疑是雷軍考慮的核心問題。而這，或許也是擁有DeepSeek-V2研發背景的羅福莉被雷軍看中的原因。