快訊

馬英九為何在寒冬第3度訪陸？揭陸關鍵時間下手玄機

更裁後第2位交保…應曉薇籌到3千萬保金 律師抵達替她辦保

濟州航空失事空難倖存者 33歲男空服員恐全身癱瘓

小米雷軍以4500萬年薪 聘AI「天才少女」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（圖／取自微博）
大陸「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（圖／取自微博）

AI人才有多火？據大陸媒體報導，小米創辦人雷軍親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約合新台幣4,500萬元）聘用「95後」AI「天才少女」羅福莉。證券時報指出，小雷軍高薪招攬DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者之一的羅福莉，領導小米AI大模型團隊。

公開資料顯示，羅福莉大學就讀於北京師範大學電腦系，研究所畢業於北京大學計算語言學所。2019年，在北大讀碩士的她在人工智慧領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文，登上了《知乎》熱搜。羅福莉用本人知乎帳號回應稱，「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

碩士畢業後，羅福莉先進入阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院AliceMind開源項目，主導開發了多語言預訓練模型VECO。2022年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。

今年5月，在DeepSeek-V2發布後，羅福莉在《知乎》撰文，發表對DeepSeek-V2的看法。她表示，「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊」，「外加1元/百萬輸入Tokens的價格，只有GPT4價格的1/100，性價比之王」。

事實上，羅福莉被重金招入小米，是小米全面發力AI大模型的其中一項措施。 2023年4月，小米正式組建了AI實驗室大模型團隊，並表示將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

今年11月，小米成立了專門的AI平台部，小米的元老級技術工程師張鐸為負責人。張鐸本碩畢業於北京清華計算機系，曾被雷軍公開稱讚是「小米的大神」，送以「鐸神」的稱號。

小米集團總裁盧偉冰透露，預計2024年小米研發費用將達人民幣240億元，2025年更是將攀升至300億元（約合新台幣1,350億元）。預計自2022年至2026年的五年內，小米的研發投入將超過人民幣1,000億元，主要聚焦於AI、OS、晶片三大底層技術的研發。

雷軍曾在公開演講中表示，小米做大模型的想法和許多公司不太一樣，選擇主力突破的是輕量化和本地部署。對於小米這樣無論在手機或造車上都講究「性價比」的公司而言，如何在燒錢的大模型業務中平衡成本，無疑是雷軍考慮的核心問題。而這，或許也是擁有DeepSeek-V2研發背景的羅福莉被雷軍看中的原因。

延伸閱讀

小米汽車SU7交付破13萬輛 9個月達年度目標

「能把稻草當成金條來賣」面試卻被老闆拒絕？ 不要「聰明反被聰明誤」！

雷軍：公司預留18個月薪資現金 網讚「這話含金量上升」

小米手機超低定價也能賺錢？ 他揭殘酷「商業邏輯」：其他企業學不來

相關新聞

小米雷軍以4500萬年薪 聘AI「天才少女」

AI人才有多火？據大陸媒體報導，小米創辦人雷軍親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約合新台幣4,500萬元）聘用「95後」...

年終大降價？華為高階手機最高便宜逾萬元

歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降人民幣2,500元（約合新台幣1萬1,250元...

糧食連年豐收 陸官媒仍倡節約 每粒糧都要「吃乾榨盡」

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉本月16日曾宣布，中國大陸今年全年糧食生產再獲豐收。儘管如此，大陸官方依舊極力提倡節約糧食...

大陸經濟內外交迫面臨5%保衛戰 川普將是最大變數

2017年11月19日，時任北京大學新結構經濟學研究中心主任林毅夫在一場公開演講中預言，2025年中國將成為全球最大的經濟體，經濟規模將占全世界的20%以上。時間過得很快，七年一晃眼就過去了，2025年已近在眼前。但今天包括大陸學界在內，對於2025年中國經濟的關注點，已不再是中國會不會超越美國成為全球最大的經濟體，而是2025年的中國經濟究竟能不能「保五」？

理想智駕大突破 AI推理上車

理想汽車智駕正在快速迭代，理想表示，其在行業首創「智慧駕駛AI推理可視化」將隨OTA7.0上車，該技術能通過獨特的交互理...

兩岸靚人物／星巴克中國首席執行官劉文娟 數位創新 突破重圍

面對「內捲」的大陸咖啡市場，全球知名咖啡連鎖品牌星巴克正積極策略應戰。星巴克中國9月底宣布由劉文娟任中國首席執行官，在星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。