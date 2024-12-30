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糧食連年豐收 陸官媒仍倡節約 每粒糧都要「吃乾榨盡」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方今年來不斷宣揚糧食豐收，但一方面仍大量進口糧食並力倡「節約糧食」。（新華社）
大陸官方今年來不斷宣揚糧食豐收，但一方面仍大量進口糧食並力倡「節約糧食」。（新華社）

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉本月16日曾宣布，中國大陸今年全年糧食生產再獲豐收。儘管如此，大陸官方依舊極力提倡節約糧食。中共中央黨報人民日報30日即在頭版發表題為「節約糧食，讓中國飯碗端得更穩」的專文，提出耕種收全程節糧，從田間到倉庫科學管糧，從車間到餐桌高效用糧，並要求「一粒粒糧食被『吃乾榨盡』，糧食產品供給更多元」。

付凌暉在16日記者會中表示，2024年，大陸全國糧食產量達1.41兆斤（大陸1斤為500公克），比上年增加222億斤，增長1.6%，在連續9年穩定在1.3兆斤基礎上，首次邁上1.4兆斤的新台階。

儘管中國糧食產量連年創新高，但北京當局依舊持續倡導「節約糧食」。人民日報表示，中共中央總書記習近平總書記提出：「要樹立節約減損就是增產的理念，推進全鏈條節約減損，健全常態化、長效化工作機制，每個環節都要有具體抓手，越是損失浪費嚴重的環節越要抓得實。」

文章稱，「耕好節糧減損這塊『無形良田』，事關中國飯碗。黨的十八大以來，黨中央高度重視節糧減損工作，各地區各部門加大厲行節約工作力度，節糧減損取得積極成效。」

今年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳還發布《糧食節約和反食品浪費行動方案》，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。生產、儲運、加工，全鏈條多環節節糧減損形成共識，「一項項政策措施化為堅定行動」。

中國大陸何以在糧食持續豐收，每年還從海外進口大量糧食的情況下，依舊不斷強調「節約糧食」，一直都引發外界諸多揣測。

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