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港邀富人移民 「吸金」930億元
香港在外資退潮中，今年三月推出「新資本投資者入境計畫」，吸引高淨值人士落戶，申請門檻為淨資本港幣三千萬元（約台幣一點二六億元）。港府迄今至少收到七五三件申請，其中約六百件獲原則上批准，香港因此「吸金」超過港幣二二○億元（約台幣九百三十億元）。
香港星島日報報導，上述數據為香港投資推廣署自新資本投資者入境計畫推出後，統計至本月十三日的數據。而在獲原則批准的五九五件中，有二○二件獲投資推廣署核實符合投資規定的申請，一七五件獲入境處正式批准。
該計畫今年十月經過優化調整，容許申請人投資住宅物業，單一物業成交價須為五千萬元（港幣，下同）或以上，而包括住宅及非住宅物業的房地產投資，獲計入符合最低投資門檻要求的總投資上限為一千萬元。
香港工業界立法會議員吳永嘉表示，具意向的投資者中，亞洲人或亞裔占比不少，遵循「落地生根」傳統文化，多樂意購買住宅，十月調整過後的計畫具吸引力。不過，有多名香港立法會議員認為該門檻「略高」，建議港府在不引起炒房的條件下，考慮適當下調門檻。
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