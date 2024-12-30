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前11月 陸逾7成民企享新增減稅降費

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務總局28日公布的數據顯示，今年前11個月，大陸全國民營企業新增減稅降費及退稅1兆元（人民幣，下同），占比71.3%；享受研發費用加計扣除、先進製造業企業增值稅加計抵減兩項支持科技創新的主要稅收優惠政策減稅6991億元，占比達71.2%；享受留抵退稅金額2691億元，占比70.4%。

中新社報導，上述數據的背後，是稅務部門落實惠企稅費政策、優化稅費服務，助力民營經濟發展壯大。包括研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅、先進製造業企業增值稅加計抵減在內，近年來大陸發布了一系列稅費優惠政策。

為確保經營主體對稅費優惠政策應知盡知、願享盡享，稅務部門依託稅收大數據，智能匹配優惠政策與適用對象，分時點、有重點地開展政策精準推送。今年前11個月，大陸國家稅務總局已累計向近4億戶（人）次納稅人繳費人精準推送稅費優惠政策。此外，各地稅務部門還依託電子稅務局、徵納溝通平台等開展精細化服務，打通政策直達經營主體的「最後一公里」。 　　

在包括稅費優惠政策在內的一系列扶持政策助力下，民營企業展示出良好發展前景。大陸國家市場監管總局發布的數據顯示，2024年9月底，大陸全國實有民營經濟主體總量達18086.48萬戶，占全國經營主體總量的96.37%。與去年同期相比，民營經濟主體數量增長了3.93%，十年來增長超4倍。

大陸國家稅務總局強調，對各類經營主體一視同仁，繼續助力經營主體發展，落實稅費政策，優化稅費服務，打造和維護更公平公正、充滿活力的經濟稅收秩序。

人民幣 溝通 經濟發展

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