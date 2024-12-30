展望2025海南打造開放最前沿3關鍵

海南多家企業近期完成加工增值超30%免關稅產品的首單出貨。海南歐億家食品有限公司總經理王洪彬說，運用這項自貿港核心政策，節省了12%的關稅成本。

中新社報導，在海南自貿港一站式飛機維修產業基地，多架飛機正在進行維修。受益於零關稅政策，海南打開了東南亞和東亞多個國家和地區的航空維修市場。

海南自貿港建設6年來，實施以貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數據安全有序流動為主框架的開放措施，打造對外開放最前沿。

上線多功能自由貿易帳戶（EF帳戶），開展對接國際高標準經貿規則試點，啟動建設國際通信業務出入口局……2024年，海南加快高水平制度型開放。據人行海南分行統計，今年5月6日至11月30日，海南10家試點銀行共開立EF帳戶主帳戶超120個，發生收支529億元（人民幣，下同），業務品種包括跨境貿易結算、即期遠期結售匯、外匯買賣等多種場景。

封關運作是海南自貿港建設的重要節點。按時間表，海南2024年年底完成封關運作軟硬體準備工作，2025年年底前適時啟動封關運作。年底在島內多個口岸封關項目，通關模擬演練加緊進行。而隨著封關日益臨近，加快推進自貿港核心政策落地，是增強各方預期的關鍵之舉，中央經濟工作會議對此做出明確要求。

分析人士指出，海南自貿港核心政策是與世界最高水平開放形態相適應的一整套貿易投資自由化、便利化的政策體系。展望2025年，加大早期收穫、更新負面清單、消除各類壁壘，是加快核心政策落地的關鍵。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林認為，要盡快實施島內居民購買進境免稅商品正面清單，盡快引進香港具備條件的商家在海南建立免稅商店等措施，形成早期收穫。

現代服務業是海南自貿港四大主導產業。2024年海南自貿港國際化現代服務業集聚區——海口江東新區現代商貿服務產業營收規模達3000億元，同比增長43%。

中國服務貿易協會副會長、海南自由貿易港建設專家咨詢委員會委員趙晉平認為，海南要盡快更新跨境服務貿易負面清單和投資准入負面清單，壓縮限制性條款數量，大幅清理限制服務貿易企業的各類壁壘。

馬來西亞亞太一帶一路共策會執行董事翁忠義提出，海南可靈活探索一般貨物48小時內通關、實行「兩國一檢」通關模式等政策，消除非關稅壁壘，提升與東協貿易便利化。

海南正在進行的封關運作壓力測試，也為優化核心政策提供支撐。加工增值超30%免關稅政策自2021年落地以來，多次擴大試點，已有30家企業開展業務。