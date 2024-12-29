陸逾80家上市公司高層被捕 「遠洋捕撈」再引關注

中央社／ 台北29日電

外媒報導指出，2024年已有超過80家在中國上市的公司高階主管被抓捕。當前，俗稱「遠洋捕撈」的違規異地執法引發關注，這在地方財政困難下變得盛行。

英國金融時報29日報導，中國證監會要求上市公司必須揭露有實控權的股東、董事、總經理等高階經理人被拘捕的資訊。經過比對，有82家上市公司的高層今年被抓捕，其中約有半數涉及外地的執法單位，而這背後是全國規模更大針對企業人士的抓捕。

中國地方為了解決財政不足的問題，透過異地執法的方式，以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，這種現象尤其發生在經濟較不發達的省市對沿海或經濟較好省市的企業異地執法。

11月，廣東某研究中心的一篇內參透露，去年以來，廣州有近萬家企業遭到異地執法，其中大部分是民企，這些異地執法的動機大都是為了逐利。相關報導開啟了外界對「遠洋捕撈」現象的關注。

報導引述一名不具名的中國重量級投資人說，他的一些朋友受到各方面的擠壓，他還指一些地方政府調查居民的資產，以便把目標對準有錢人，然後製造藉口稱這些人違反當地的法規，以此來罰款。

上海功承瀛泰律師事務所的律師表示，他的客戶曾經歷過中國地方政府濫用執法行為，這種做法正在削弱民眾對營商環境的信心。他認為，這樣的違規異地執法讓企業家只想短期經營而非長期投資，導致稅收和就業情況更惡化，讓地方財政陷入惡性循環。

上市公司 罰款

延伸閱讀

20歲台女疑在日本當車手被捕 她坦承犯案稱「只是奉命行事」

道親被捕兩岸宗教交流暫緩？李乾龍：台商被捕也斷經貿？

美國測試飛彈期間試圖非法進入關島 7中國大陸人被捕

港藥店花膠「斤變兩」 內地客3340美元買22兩 職員被捕

相關新聞

否認減產磷酸鋰 寧德時代駁斥傳聞不屬實稱需求旺盛

針對有消息指大陸電池大廠寧德時代將於明（2025）年元月減產磷酸鐵鋰，寧德時代27日發文否認，並指新能源市場發展良好，需...

前11月 陸逾7成民企享新增減稅降費

大陸國家稅務總局28日公布的數據顯示，今年前11個月，大陸全國民營企業新增減稅降費及退稅1兆元（人民幣，下同），占比71...

台灣10年基本工資漲幅曝！陸網見「遠超深圳上海」感嘆：剝削感更強

陸媒近日刊發文章，指出從2015年到2025年的10年間，台灣最低工資漲幅42.9%，遠超過中國一線城市深圳的16.3%...

今年大陸新設台商投資企業5725家 陸台企聯：前景光明

根據中新網報導，今年1月至9月，大陸新設台商投資企業5,725家，較去年同期成長5.6%。大陸全國台企聯近日向全體會員發...

全球最快高鐵亮相！陸CR450列車時速可達400公里 預計明年運營

大陸國產高鐵列車CR450的樣車29日在北京正式亮相，未來投入營運後，號稱時速可達400公里，有望成為「全球最快高鐵」，...

中調查進口牛肉報復加稅？ 巴西只回這句話

商務部於12月27日宣布對進口牛肉啟動保障措施調查。外媒指出，中國是全球最大牛肉買家，此舉將打擊其主要牛肉供應國巴西、阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。