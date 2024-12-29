陸逾80家上市公司高層被捕 「遠洋捕撈」再引關注

外媒報導指出，2024年已有超過80家在中國上市的公司高階主管被抓捕。當前，俗稱「遠洋捕撈」的違規異地執法引發關注，這在地方財政困難下變得盛行。

英國金融時報29日報導，中國證監會要求上市公司必須揭露有實控權的股東、董事、總經理等高階經理人被拘捕的資訊。經過比對，有82家上市公司的高層今年被抓捕，其中約有半數涉及外地的執法單位，而這背後是全國規模更大針對企業人士的抓捕。

中國地方為了解決財政不足的問題，透過異地執法的方式，以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，這種現象尤其發生在經濟較不發達的省市對沿海或經濟較好省市的企業異地執法。

11月，廣東某研究中心的一篇內參透露，去年以來，廣州有近萬家企業遭到異地執法，其中大部分是民企，這些異地執法的動機大都是為了逐利。相關報導開啟了外界對「遠洋捕撈」現象的關注。

報導引述一名不具名的中國重量級投資人說，他的一些朋友受到各方面的擠壓，他還指一些地方政府調查居民的資產，以便把目標對準有錢人，然後製造藉口稱這些人違反當地的法規，以此來罰款。

上海功承瀛泰律師事務所的律師表示，他的客戶曾經歷過中國地方政府濫用執法行為，這種做法正在削弱民眾對營商環境的信心。他認為，這樣的違規異地執法讓企業家只想短期經營而非長期投資，導致稅收和就業情況更惡化，讓地方財政陷入惡性循環。