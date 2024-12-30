從投行看大陸／外國投資者投資大陸上市公司新規

新規允許境外自然人參與大陸上市公司增發等直接投資管道。

2024年12月2日起大陸開始施行《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》， 進一步降低外資進入大陸投資資本市場門檻，重點分析如下。

一、投資主體

（1）外國投資者類型

所謂外國投資者包含外國自然人、企業或其他組織。原來僅允許外國法人或其他組織，外國自然人不能進行戰略投資，但本次修法後將與《外商投資法》保持一致，也就是將外國自然人納入外國投資者範圍內，允許對大陸上市公司實施戰略投資。

（2）資產要求

本次修法還適當降低了對非控股股東外國投資者的資產要求。如外國投資者實施戰略投資後不成為上市公司控股股東，則對其資產要求降低為實有資產總額不低於5,000萬美元，或管理的實有資產總額不低於3億美元；如成為上市公司控股股東，則依然要求實際資產總額不低於1億美元，或管理實有資產總額不低於5億美元。

二、投資方式、路徑

（1）可參與認購上市公司定向增發，包括作為上市公司董事會提前確定的標的參與認購，以及作為通過競價方式確定的發行標的參與認購。（2）協議轉讓。（3）要約收購。

三、投資比例

（1）協議轉讓和要約收購：不低於5％ 。（2）定向增發：原先要求不低於10％，此次修定取消比例限制。外國戰略投資者參與定向增發，可以選擇兩種方式，一是鎖價發行，定價基準日可以董事會決議公告日、股東大會決議公告日，鎖定期為18個月；其次是競價發行，定價基準日只能為發行期首日，鎖定期為六個月。

四、鎖定期

原規定為三年，修法後原則上12個月，若證券監管規則有更長期限要求的則從其規定。

五、支付手段

此次修法允許跨境換股；若是以協定轉讓方式進行投資，則境外公司須為上市公司；但若以定向增發和要約收購方式投資，則境外的公司主體可為非上市公司。

以跨境換股為例，外國戰略投資者A以持有的境外非上市公司B的股權，去認購境內甲上市公司的定向增發股份，A成為甲上市公司股東，甲上市公司即持有境外B公司股權，這一行為構成甲上市公司的境外投資事實，也就是所謂的ODI（Overseas Direct Investment）。此次新規定明確要求，跨境換股應符合國家對外投資管理有關規定，並完成相關手續。

要注意的是，所謂「完成」境外投資相關備案或核准程序的時間點，必須要在外國投資者投資獲得境內上市公司A股股權之前，才能算符合新法要求。

六、外商投資准入限制和國家安全監管

如果有涉及國家安全審查，需在投資前完成；一般來說，外國投資者或上市公司都會聘請中介機構，對是否涉及外資准入限制、影響國家安全、外國投資者是否符合資質條件要求等進行盡職調查並出具報告；上市公司和中介機構可要求外國投資者對相關情形出具公開承諾，若有違反則所持股份不得轉讓、不參與分紅和表決。

事後管理也是很重要的一環，外國投資者或上市公司須向商務部門報送投資信息，以便商務部門進行後續監督。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)