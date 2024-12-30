大陸新能源皮卡車 銷量躍增

大陸乘聯會秘書長崔東樹昨（29）日發文稱，今（2024）年前11個月大陸全國新能源皮卡車（具載貨功能的輕型卡車）銷量1.05萬輛，年增58%，其中，11月新能源皮卡車銷量0.13萬輛，年增63%，形成強於燃油皮卡的走勢，加上近兩年國際車企的生產不足，供需缺口較大，預計未來將有更多大陸新能源皮卡車產品將滿足全球需求。

崔東樹微信公眾號指出，針對大陸11月皮卡車市場，崔東樹分析，在皮卡車產銷上，今年11月皮卡車生產4.47萬輛，年減8%；11月皮卡車市場銷售4.37萬輛，年減3%，月升6%，處於近五年的中位水準。今年前11個月的皮卡車銷量47.1萬輛，年增1%。其中，長城、江鈴、鄭州日產、江西五十鈴等大陸車企表現持續看多。

崔東樹指出，11月，大陸皮卡車出口1.86萬輛，年增30%，行業出口占比保持高位。今年1至11月，大陸皮卡車出口占比總銷量的45%；今年11月達到43%。