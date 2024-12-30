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聯想AI PC催動營收逆勢增 高單價機種熱賣上月成長9%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
聯想推出AI PC新產品帶動銷售額走高。 網路照片
聯想推出AI PC新產品帶動銷售額走高。 網路照片

大陸市調機構洛圖科技最新報告顯示，2024年11月，中國大陸筆記型電腦線上零售市場銷量130萬台，年降12%。其中，聯想銷量年減1%，但銷售額逆勢成長9%，主因較高單價的AI PC的助力下，銷售額出現成長。

洛圖科技報告指出，大陸筆電線上公開零售市場11月銷售額為人民幣83億元，年減4%。銷量與銷售額雙雙下滑，主因雙11大促銷在10月提前啟動，導致進入11月之後的消費動力呈現疲軟，該變化引發近年筆電市場新現象：11月不再是每年傳統的銷售最高月，而被10月超越和替代。

11月大陸筆電線上銷量及銷售額 圖／經濟日報提供
11月大陸筆電線上銷量及銷售額 圖／經濟日報提供

品牌排名上，聯想、華碩、機械革命（清華同方旗下）以及惠普四大品牌在銷量與銷額的兩個排名中均穩居前四位，銷量市占率分別為36.3%、11.6%、10%與9.4%，銷量合計市占率67.3%，較去年同期增長4個百分點。

銷量排名五至十名的分別是華為、榮耀、蘋果、小米、戴爾與七彩虹。從品牌來看，排名前十中，大陸廠商便占據六家。

排名穩居第一的聯想今年受到AI加持，率先發布並推出具備內嵌個人大模型與自然交互的個人智慧體、內嵌個人知識庫、本地異構AI算力（CPU／GPU／NPU）、開放的AI應用生態、保障個人隱私及數據安全等「五大特性」的AI PC產品。並在5月於大陸市場交付第一台AI PC。

每日經濟新聞報導，聯想集團董事長兼CEO楊元慶12月初受訪指出，AI PC在聯想PC業務的占比從上季的5%提升到本季的14%，在全球市場也看到了類似的增長軌跡，持續領跑AI PC。到2027年，AI PC在個人電腦總量的占比有望接近80%。

AI PC帶動PC平均單價的大幅增長。在筆電價格方面，洛圖科技統計顯示，11月大陸筆電線上市場均價為人民幣6,355元，比去年同期上升人民幣526元，漲幅達9%。

人民幣 品牌 市占率

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