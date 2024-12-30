川普新貿易戰 陸反制工具有限
華爾街日報（WSJ）分析，面對美國總統當選人川普上任後可能發動的新貿易戰，中國大陸能夠反制的彈藥有限，因為若手段太過激烈，反而可能使美國及盟國經濟更加與大陸脫鉤，導致大陸高度依賴出口的經濟模式陷入困境。
拜登政府12月初宣布針對大陸的第三波半導體科技管制措施後，北京當局隨即宣布更嚴格管制鎵、鍺及超硬金屬銷美，及擴大管制無人機零組件銷美。大陸也宣布對輝達展開反托辣斯調查，並公布「不可靠實體名單」，使上榜企業更難在大陸經商。
然而大陸並非這些原料的唯一供源。去年美國從加拿大進口鎵原料數量便超過來自大陸進口量，鍺加工原料的首要來源則是德國。且若大陸嚴管出口，將推升原料價格，使更多國家擴大投資原料加工業。
再者，第三國也打算擔任中間商，來閃躲大陸對美國出口管制。
懲罰美國企業的效果也不如以往。由於大陸民眾愛買國貨，許多美國企業已很難在當地做生意。若大陸壓縮美企業務，衝擊美股，可能使川普政府暫停行動，但也可能使美企縮減在大陸的新投資。
大陸也能用日常所需的低價格、低科技產品來報復美國，例如螺絲、螺栓、充電設備等，對消費者造成困擾，使川普付出政治代價。大陸也能讓人民幣貶值，以抵銷高關稅影響，但可能導致資金大舉外逃。
分析師指出，大陸各項激進行動都將使美企加速多元化及脫鉤，最終反而會更落入下風。
較可能情況是若川普當真對大陸產品加徵60%關稅，北京當局可能利用這些措施，迫使川普與大陸進行貿易和解談判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言