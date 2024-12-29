台灣10年基本工資漲幅曝！陸網見「遠超深圳上海」感嘆：剝削感更強

陸媒近日刊發文章，指出從2015年到2025年的10年間，台灣最低工資漲幅42.9%，遠超過中國一線城市深圳的16.3%和上海的33.2%。儘管許多人實際收入遠高於最低工資，但分析指背後代價是大量加班。

觀察者網27日刊發由深圳人撰寫的文章「從最近10年台灣，深圳和上海的一個數據對比想到的」，內文指台灣的基本工資從2015年7月1日調整至新台幣2萬8元，到近日宣布2025年1月1日調整至2萬8590元（約人民幣6364元），10年間漲幅為42.9%。

深圳最低工資標準從2015年3月1日起為人民幣（下同）2030元，2022年1月1日起調整至2360元，至今未再調整，由此來看，2015-2025年最低工資漲幅僅為16.3%。

上海在2015年4月1日把最低工資標準調為2020元，到2024年的12月，上海最低工資是2690元，近10年的最低薪資漲幅為33.2%，漲幅高過深圳，但仍低於台灣。

這名作者觀察，無論是深圳的奶茶店、餐飲業，給普通員工的薪資都已經是4000元以上的水準，會以2360元這個最低工資來計酬的主要就是當地的製造業普通員工，他們以此為底薪，但收入要靠加班費。

文章指出，深圳的工廠在招聘時號稱「綜合工資」為5000元、6000元，但這是每天加班以及週六還要加班的結果，「實際上無論是製造業普工的5、6000元綜合工資，還是奶茶店餐飲店4、5000元的工資，都是需要大量加班的」。

文中以一名入職深圳一家世界前500大工廠的員工為例，11月稅前薪資5930元、實際到手5033元，但這是用260小時的上班時間換來的成果。按照正常的5天、每天8小時工作時間，一個月上班時間應該是160小時。也就是他靠加班100小時得到這樣的薪資。

這名作者認為，今天的中國，生產力短缺的問題基本解決了，「已經到了增加福利，進一步改善分配的時候了」，如果加薪不容易，那麼在總薪資不變的情況下減少工作時間也同樣是福利。

他還列出減少加班的好處，包括有利於生育，孩子也能有父母更長時間的陪伴，對孩童的身心健康成長有利，可以提高國民素質；民眾收入上漲，會帶動對中高端需求的上升，對於打破當前中國的低價競爭也有好處。

作者認為，「打破長時間工作的內捲（過度且近乎無效的競爭），破除從小學到工作『永遠勞累』，是需要一系列的組合措施了，國內一線城市率先給底層漲底薪一定是其中之一。」

有網友留言指出，看了這樣的比較，「剝削感更強」、「統一（對台灣）毫無吸引力」等。