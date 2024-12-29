今年大陸新設台商投資企業5725家 陸台企聯：前景光明

根據中新網報導，今年1月至9月，大陸新設台商投資企業5,725家，較去年同期成長5.6%。大陸全國台企聯近日向全體會員發慰問信表示，今年台資企業發展積極向好，明年大陸經濟持續回升向好，台商台企在大陸的發展前景將更光明。

大陸全國台企聯成立於2007年，是由在大陸批准成立的各地台灣同胞投資企業協會為主體的聯合性非營利性的社會團體。台企聯27日向全體會員發慰問信，表示今年台企聯與各地台協和廣大台商堅定紮根大陸、投入現代化建設，台資企業發展積極向好。

信件內容表示，今年台企聯舉辦、參與百餘場兩岸經貿文化交流活動，為台胞特別是台灣青年來大陸學習、就業、創業、生活提供幫助，為兩岸交流合作牽線搭橋。「旗幟鮮明地堅持九二共識、反對台獨」，為促進兩岸關係和平發展貢獻心力。

信件指出，中共二十屆三中全會對大陸進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出科學擘畫和戰略部署。信件進一步稱，「十四五」規劃即將收官，大陸經濟持續回升向好，高品質發展紮實推進，將為兩岸交流合作注入新動力、創造新機遇，「廣大台商台企在大陸的發展空間將更加廣闊、發展前景將更光明」。

信件表示，希望廣大台商台企在大陸的廣闊天地中「積極作為」，要把握歷史大勢、堅守民族大義，堅持「九二共識」，為促進兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程和實現中華民族偉大復興貢獻更多力量。