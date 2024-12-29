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陸製造業數據 不看淡

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
陸製造業數據不看淡。（新華社）
陸製造業數據不看淡。（新華社）

大陸國家統計局將於31日公布12月製造業採購經理指數PMI）。有分析認為，伴隨大陸一籃子增量政策進一步顯效及各地為完成今年經濟發展目標在年底前發力穩增長，12月PMI短期進一步擴張的機率較大，可望繼續保持在擴張區間，估計約為50.4%。

大陸11月製造業PMI較前一個月回升0.2個百分點至50.3，連續二個月保持在景氣榮枯線以上，並創近七個月新高，同時，這也是該數據連三個月走升。

綜合中國經營報、中國工業報，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，伴隨一籃子增量政策進一步顯效，以及各地為完成今年經濟社會發展目標而在年底前發力穩增長，12月製造業PMI指數可望繼續保持在擴張區間，估計約為50.4%。這代表相較第3季，第4季宏觀經濟景氣度會明顯改善。

民生證券首席經濟學家陶川則說，在大陸內部政策加力、外部不確定性加劇的背景下，已連三月上升的PMI映出第4季經濟現象：一是「搶出口」竿頭日上；二是供給強、需求弱的「天平」正在重新校準。

大陸PMI最佳紀錄是實現「連五漲」，因此12月迎來「連四漲」並非絕無可能。「面對非製造業的相對薄弱，政策空窗期不宜過長，亟須新一輪的政策部署、穩住市場預期。」

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓預測，12月大陸製造業短期進一步擴張的機率較大。他解釋，大陸房地產銷售近段時間表現良好，國債及地方政府債發行加快，都將推動製造業終端消費品需求改善。

另外，監管部門對「兩高」、「兩新」產業支援政策持續發力，通用設備、高技術製成品生產有望延續較快增長，預示年底製造業投資亦將維持較快增速。

PMI 指數 經濟發展

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