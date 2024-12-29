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大陸新一輪車市價格戰 開打

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

時序進入歲末年初，大陸各家車企為衝刺年度銷量目標，已陸續開啟降價促銷策略。中國汽車流通協會專家委員會成員李顏偉認為，明（2025）年初大陸新車折扣有可能加大，車市將重燃價格戰，預計銷量受損的多為生產中低價位車型的自主與合資車企。

據《21世紀經濟報導》不完全統計，包含特斯拉、比亞迪、長安汽車、吉利汽車、小鵬汽車、上汽大眾、一汽豐田等20家車企已官宣降價，以「限時價」、「一口價」開啟年終降價。

比亞迪汽車27日宣布，即日起至2025年1月26日，秦PLUS EV榮耀版限時優惠人民幣1萬元，起售價人民幣9.98萬元；第二代宋Pro DM-i同樣限時優惠超人民幣1萬元，優惠後起售價為人民幣9.98萬元。上述兩款車型這波降價幅度均在一成左右。

多家車企早於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。特斯拉中國自今年11月25日到12月31日，推出Model Y 後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣1萬元政策，售價人民幣23.99萬元起，且可疊加五年零息政策。這一價格是特斯拉Model Y有史以來的全球最低價。

理想汽車也11月下旬發布年底限時零息政策，自11月29日起至12月31日期間，購買理想L系列和理想MEGA的用戶，可享受最低首付金額三年零息金融方案，理想L6最低首付僅需要人民幣6.98萬元，比Model Y還低；蔚來汽車在「二年零利率」的政策上，加碼贈送「五年NOP+高階智駕」的政策，折合計算這一權益價值約為人民幣2萬元。同時，騰勢、嵐圖、極氪等多個品牌與車型都針對旗下部分車型推出了「零息」或低息購車政策。

今年1至11月，大陸一共有195款汽車出現降價，已經超過2023年全年的150款，並且大幅超越了2022年的95款。

隨著比亞迪、上汽大通日前向供應商提出降本要求，被業內視為新一輪價格下探的前序戰，2025年大陸車市價格競爭看來還要繼續。

比亞迪在日前要求供應商自2025年起降價10％的電子郵件中就指出，2025年新能源汽車迎來重大機遇的同時，市場競爭也將更加激烈，進入大決戰、淘汰賽。

上汽大通則指出，當前汽車市場供大於求的問題突出，隨著新車大量上市，市場供需失衡狀況預計在短期內難以得到根本改善，導致「價格戰」難以平息，並在2025年轉向「成本戰」。

人民幣 售價 特斯拉

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