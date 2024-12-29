大陸低空司設立 衝刺新興經濟

大陸國家發改委官網披露，正式成立低空經濟發展司（低空司）。今年以來，包括浙江、廣東等多個大陸省市陸續成立低空經濟相關產業發展平台公司。該司將負責擬訂並組織實施低空經濟發展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議。

「低空」一般指距離地面1,000公尺以內的空域。低空經濟是一種新興的經濟形態，指在低空空域以有人或無人駕駛航空器，帶動相關領域的經濟活動。

官網顯示，低空經濟發展司於近日召開推動了低空基礎設施建設座談會和低空智能網聯繫統建設專題座談會，與自然資源部、生態環境部等部委和有關中央企業以及通信、導航方面的有關專家進行了座談。

大陸國務院此前宣布擴大地方政府專項債使用範圍，首度將低空經濟、量子科技、商業航太等新興產業基礎設施等納入投資使用範圍。

今（2024）年低空經濟首次被寫進大陸政府工作報告。大陸工信部賽迪研究院日前發布的「中國低空經濟發展研究報告」顯示，2023年大陸低空經濟市場規模超過人民幣5,000億元，年增率33%，預計到2026年市場規模將突破人民幣1兆元。