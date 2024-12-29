陸拚內需降部分商品進口稅 可望壓低企業生產成本

為推動內需增長，大陸國務院關稅稅則委員會昨（28）日公布「2025年關稅調整方案」（簡稱「方案」），對935項原材料、設備及零部件實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，支持以科技創新引領新質生產力發展，是此次暫定稅率調整的一大看點，將自2025年1月1日起實施。

大陸每逢年末會根據經濟社會發展情況，對部分商品的關稅稅率和稅目進行調整。業內人士表示，此次調整降低部分原材料、藥品、設備及零部件等的進口關稅，並對協定稅率、稅則稅目進行調整，有利於增加優質產品進口，擴大國內需求，推進高水平對外開放。

新華社引述中國石油和化學工業聯合會資訊與市場部副主任范敏指出，此次調整新增乙烷、環烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等商品的進口暫定稅率。「這些商品，都是石化行業重要的基礎原料。降低這些商品的進口關稅，將有效降低企業生產成本，促進企業技術創新，推動石化行業綠色低碳發展。」

2025年起大陸調降935項商品進口關稅 圖／經濟日報提供

聚焦民生關切是此次暫定稅率調整的另一大看點。查閱公告附表發現，大陸將繼續對部分治療癌症、罕見病的藥品和原料等實施零關稅，並新增降低環矽酸鋯鈉、CAR-T腫瘤療法用的病毒載體、外科植入用鎳鈦合金絲等的進口關稅。

2018年以來，大陸多次降低藥品及原料藥進口關稅，絕大多數成藥、部分抗癌藥和罕見病藥的原料已實施零關稅。

最後是推進綠色低碳發展，降低乙烷、部分再生銅鋁原料的進口關稅。此外，根據境內產業發展和供需情況變化，在大陸加入世界貿易組織承諾範圍內，提高糖漿和含糖預混粉、氯乙烯、電池隔膜等部分商品的進口關稅。

協定稅率方面，2025年，大陸對24個自由貿易協定和優惠貿易安排項下、原產於34個國家的部分進口商品實施協定稅率。

為幫助最不發達國家發展，實現互利共贏，2025年繼續給予43個與大陸建交的最不發達國家，100%稅目產品零關稅待遇。