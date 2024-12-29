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小米SU7交付 提前達標

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

小米汽車官方微博昨（28）日宣布，旗下首款純電動車SU7上市以來累計交付已突破13萬輛，提前完成年度目標。小米集團董事長雷軍表示，2025年將繼續擴充產能，保障交付。

值得注意的是，小米SU7在2024年4月3日才開始交付，實際上這個「全年」只有九個月的時間。

快科技報導，雷軍指出，「我們任務從最早的7萬，提高到10萬，到12萬，最後13萬。作為汽車行業新人，SU7上市9個月，交付超過13萬輛，絕對是奇跡！」據預測，目前SU7累計訂單在20到25萬輛之間。

隨後，小米汽車官微發布「年終總結」，目前銷售門店已開業200家，覆蓋大陸58城市；研發投入超過人民幣130億，專利授權超1,000項，在智駕、三電系統、智慧底盤、智慧座艙等領域持續深耕；累計智駕里程突破1億公里，端到端全場景智駕即將開啟先鋒測試。

其他資數據方面，小米SU7女性用戶占比41.27%，蘋果用戶占比57.34%。小米集團近日在香港股市的表現也十分亮眼，27日股價一度大漲超過6%，接近歷史最高點。自年初至今，小米集團股價已經累計上漲超過120%。

專利 小米汽車 電動

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