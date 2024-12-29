陸明年關稅調整方案 ECFA繼續實施

大陸國務院關稅稅則委員會昨天發布公告，明確二○二五年大陸關稅調整方案。其中，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）將繼續按規定實施。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，ECFA繼續實施是在預期之內，「如果兩岸政治持續嚴峻惡化，大陸方面還是有可能持續取消早收清單項目。」

張五岳認為，對大陸來講，ECFA本來就是兩岸經濟合作機制的框架。先前大陸取消了幾波ECFA早收清單的項目，主因有兩點，那就是大陸認為台灣謀獨日益嚴峻，且最重要的是，台灣始終對「大陸二五○九項產品禁止進口到台灣」，並沒有採取進一步回應，即使是這樣，ECFA早收清單仍然還剩下三百多項。

張五岳表示，這三百多項在ECFA早收清單中所占金額已經不高，但是大陸認為還是有意義跟價值。「不管是大陸國家主席習近平，還是大陸全國政協主席王滬寧，在兩岸經貿交流方面，仍然沒有放棄建立兩岸共同市場，乃至強調兩岸經濟要合作，所以從這個角度觀察，當然不會主動終止ECFA，但完全是取決於政治互信跟兩岸經貿互動。」

張五岳坦言，台灣未來不大可能會對禁止進口大陸二五○九項產品進一步處理。「如果兩岸政治嚴峻惡化，當然大陸方面還是有可能，會持續取消早收清單。大陸方面並沒有說終止ECFA的早收清單產品，只是回到原來的關稅機制，並沒有所謂加徵新的關稅。」

關於ECFA可能中止聲浪也是不斷，我經濟部曾表示，ECFA早收清單產品占台灣出口金額約百分之六，換算約二百億美元產品。若陸方以此報復反制，對我總體經濟影響尚屬有限。

大陸在二○二三年四月十二日宣布對台貿易壁壘調查。商務部在同年十二月廿一日，宣布對台灣石化領域十二個稅目產品取消ECFA關稅減讓；二○二四年五月對石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等共一三四項產品之ECFA關稅減讓中止；二○二四年九月對卅四項農產品中止免稅，這是二○○五年以來大陸單方面對台灣的稅率優惠。

二○二四年十二月十六日，大陸提前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸貿易構成貿易壁壘。當時調查報告稱，台灣應依世界貿易組織（WTO）規則，「給予大陸與其他世貿成員平等出口待遇和競爭機會」。

報告還強調台灣未遵守ECFA應逐步減少或消除雙方貨物貿易壁壘義務，「不僅未逐步減少對大陸禁止進口產品數量，還不斷擴大禁止進口產品範圍」。