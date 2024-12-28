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大陸公布2025年關稅調整方案 ECFA將繼續按規定實施

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會28日對外發布公告，明確2025年大陸關稅調整方案。其中，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）在2025年將繼續按規定實施。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
大陸國務院關稅稅則委員會28日對外發布公告，明確2025年大陸關稅調整方案。其中，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）在2025年將繼續按規定實施。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

大陸每逢年末會根據經濟社會發展情況，對部分商品的關稅稅率和稅目進行調整。大陸國務院關稅稅則委員會28日對外發布公告，明確2025年大陸關稅調整方案。其中，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）在2025年將繼續按規定實施。

澎湃新聞報導，根據公告，2025年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，降低部分原材料、設備及零部件進口關稅，支持以科技創新引領新質生產力發展，是此次暫定稅率調整的一大看點。

專家和業內人士表示，此次調整降低了部分原材料、藥品、設備及零部件等的進口關稅，並對協定稅率、稅則稅目進行調整，有利於增加優質產品進口，擴大國內需求，推進高水平對外開放。

協定稅率方面，2025年，大陸對24個自由貿易協定和優惠貿易安排項下、原產於34個國家或者地區的部分進口商品實施協定稅率。其中，中國大陸-馬爾代夫自由貿易協定自2025年1月1日起生效並實施降稅，未來完成最終降稅後，雙方接近96%的稅目將實現零關稅。並將繼續給予43個與大陸建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，2025年與中國大陸施協定稅率的「朋友圈」進一步擴大，進一步彰顯了大陸推動構建高標準自由貿易區網絡、推進高水平對外開放的決心。

ECFA 自由貿易

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