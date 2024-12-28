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獎金900萬！華為徵集「2大技術難題」解決方法 明年7月將頒獎

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為在官網發布面向全球啟動2024奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）懸紅難題徵集，只要能解決每bit極致性價比的存儲技術、面向AI時代的新型數據底座兩大難題，就可以獲得人民幣200萬元獎金。圖／取自官網
華為在官網發布面向全球啟動2024奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）懸紅難題徵集，只要能解決每bit極致性價比的存儲技術、面向AI時代的新型數據底座兩大難題，就可以獲得人民幣200萬元獎金。圖／取自官網

華為在官網發布面向全球啟動2024奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）懸紅難題徵集，只要能解決每bit極致性價比的存儲技術、面向AI時代的新型數據底座兩大難題，就可以獲得人民幣200萬元（新台幣900萬元）獎金，這是華為公司第五年舉辦該全球賽事。

華為表示，本屆奧林帕斯獎將聚焦解決AI時代下數據規模爆炸式增長、數據價值不斷攀升帶來的xPU與存儲的頻寬不足、算力集群可用度低、推理時延長、數據存儲成本激增等挑戰，面向全球科研工作者公開徵集解題之道。

本次設置2個奧林帕斯獎（每個獎金人民幣100萬），5個奧林帕斯先鋒獎（每個獎金人民幣20萬元），獲獎人/團隊將與華為建立技術交流管道並獲得科研助力。

根據時間安排，2025年4月至2025年5月將進行成果評審，2025年7月舉行頒獎典禮。

奧林帕斯獎由華為公司於2019年起設立，目的在鼓勵全球科研工作者投入資料存儲領域基礎理論研究，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。

自設立以來，已吸引全球12個國家的超過240名學者參與，共評出5個奧林帕斯獎和13個奧林帕斯先鋒獎。

人民幣 華為

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