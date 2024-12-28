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每小時可達400公里 陸自主研發「世界最快高鐵」預計明年運營

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸網友近日目擊到CR450高速動車（高鐵）組列車「復興號」進行試運行。圖／取自微博
大陸網友近日目擊到CR450高速動車（高鐵）組列車「復興號」進行試運行。圖／取自微博

象徵「中國製造」和「中國速度」的CR450高速動車（高鐵）組列車「復興號」於24日及25日進行試運行，引起大陸火車迷關注。據了解，CR450預計將於明年開始運營，屆時將成為世界上最快的商業列車服務。「復興號」完全由大陸自主研發，未使用任何外國專利技術。

觀察者網報導，CR450高速動車被牽引駛入北京試驗運行。從網友發布的照片和影像來看，CR450高速動車外觀科技感十足，「子彈頭」兩側設有梯形窗戶和呼吸燈，燈光亮起時就像高級機器人的眼睛在等待接受指令。該高速動車裝配了8節車廂，車頭頂上寫著「復興號」，但其序列號被白色膠帶遮住。

據了解，CR450商業運行速度可達每小時400公里，有望將北京至上海的旅行時間從4小時縮短至2.5小時。CR450或將率先投入京滬高鐵線運營，但也有業界人士認為，成渝中線高鐵更適合其每小時400公里的高速運營需求。

新華社報導，大陸國鐵集團科技和信息化部負責人介紹，CR450科技創新工程主要包括CR450動車組和時速400公里高鐵線路、橋梁、隧道等基礎設施技術創新。CR450動車組的研製是在2017年下線的復興號中國標準動車組CR400的基礎上又一次技術突破，列車運行時速將從350公里提升到400公里。

根據試驗數據，CR450車體重量較CR400減少約12%，運行阻力和能耗分別降低20%，制動性能提升20%，牽引效率提高3%。這些改進使得列車在噪音與能耗指標不變的情況下，將最高時速從350公里提升至400公里。去年，CR450在福廈高鐵進行的性能測試中，單列列車時速達到453公里。

北京 車廂 高鐵

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