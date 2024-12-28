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陸車企降價衝刺年底銷量目標 明年或重燃價格戰

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
鄰近年底，大陸各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。美聯社
鄰近年底，大陸各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。美聯社

鄰近年底，大陸各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。中國汽車流通協會專家委員會成員李顏偉認為，明年初大陸的新車折扣有可能加大，車市將重燃價格戰，預計銷量受損的多為生產中低價位車型的自主與合資車企。

比亞迪汽車27日在官方微博發文宣布，即日起至2025年1月26日，秦PLUS EV榮耀版限時優惠人民幣1萬元，起售價人民幣9.98萬元；第二代宋Pro DM-i同樣限時優惠超人民幣1萬元，優惠後起售價為人民幣9.98萬元。上述兩款車型置換補貼最高分別為人民幣2.5萬元和2.4萬元。

第一財經報導，2024年以來，比亞迪通過接連發布秦、漢、唐等多款榮耀版車型掀起車市新一輪降價浪潮，也帶動了自身月銷量突破30萬輛。5月底，第五代DM技術迭代後，比亞迪多款車型再度進行了新一輪的迭代，並取得了新的銷量增長。10月、11月，比亞迪連續兩個月銷量超過50萬輛，今年1到11月，比亞迪累計銷量突破370萬輛，已超額完成年初定下的360萬輛年銷目標，且預計今年銷量可達425萬輛。

多家車企已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。特斯拉中國宣布，自今年11月25日到12月31日，推出Model Y 後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣1萬元政策，售價人民幣23.99萬元起，且可疊加五年0息政策。這一價格是特斯拉Model Y有史以來的全球最低價。

理想汽車也11月下旬發布年底限時0息政策，自11月29日起至12月31日期間，購買理想L系列和理想MEGA的用戶，可享受最低首付金額3年0息金融方案。12月，領克旗下多款車型推出限時優惠購車政策，最低首付降至人民幣0.76萬元。

人民幣 特斯拉 理想汽車

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