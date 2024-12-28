快訊

趙露思病倒停工「驚傳罹神經系統疾病？」 網曝她就醫癱軟憔悴畫面

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

賣一頭牛虧七千 陸畜牧產業要求調查進口牛肉

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對大陸國內的牛肉產業造成衝擊。（圖／取自百度）
中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對大陸國內的牛肉產業造成衝擊。（圖／取自百度）

大陸商務部27日發布對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告。提出調查申請的中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對大陸國內的牛肉產業造成衝擊。

大陸商務部27日發布的「關於對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告」指出，大陸商務部11月22日收到中國畜牧業協會、吉林省畜牧業協會、遼寧省畜牧業協會、貴州省牛羊產業協會、等單位代表大陸的國內牛肉產業正式提交的《中華人民共和國牛肉產業保障措施調查申請書》，申請人請求對進口牛肉進行保障措施調查。商務部依法依法針對大陸國內同類產品和直接競爭產品、調查產品數量增長、調查產品對國內產業的影響等進行審查。

該申請書主張，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長。2024年上半年比2019年上半年增長106.28%。2019年至2024年上半年，進口牛肉數量佔大陸市場份額由20.55%上升至30.90%，相對於大陸總產量的比例由24.87%上升至43.87%。此外，申請人主張，進口牛肉數量急劇增長對大陸國內產業造成衝擊。

央視報導，中國畜牧業協會有關負責人表示，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加。2013年牛肉進口量還不到30萬噸，2023年已達到274萬噸，增加了8倍多，相當於大陸國內產量的36.4%，牛肉已經成為當年進口規模最大的肉類產品。在大陸牛肉產業嚴重虧損的情況下，2024年以來牛肉進口激增，1—11月進口260萬噸，同比增長4.3%。

中國畜牧業協會有關負責人指出，2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸，對養牛業衝擊十分嚴重。在大陸肉牛養殖行情已經十分低迷，大部分養殖場戶處於虧損的情況下，大量進口牛肉的衝擊無疑「雪上加霜」。最直接的是造成養殖場戶大面積虧損，影響農民收入。

中國畜牧業協會有關負責人續指，在進口牛肉的衝擊下，大陸牛肉和活牛價格快速下跌，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更是跌到近10年的最低水平。數據顯示，11月份出欄一頭肉牛平均虧損人民幣1600元（約新台幣7,195元）以上，連續8個月虧損超過人民幣1000元，65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。

人民幣 價差 大陸商務部

延伸閱讀

大陸對外資產規模首度突破10兆美元 但對外負債規模亦達7兆美元

對進口牛肉啟動調查 陸商務部：願和各方保持溝通

60年老字號「酸菜白肉鍋」600元吃到飽！免收服務費 招牌「蔥油餅」夾肉吃超涮嘴

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

相關新聞

賣一頭牛虧七千 陸畜牧產業要求調查進口牛肉

大陸商務部27日發布對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告。提出調查申請的中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大...

報告：陸企對外投資保持樂觀 中美經貿摩擦處高位

中國貿促會27日發布2024版《中國企業對外投資現狀及意向調查報告》顯示，超八成受訪企業擴大和維持對外投資意向，超九成受...

大陸對外資產規模首度突破10兆美元 但對外負債規模亦達7兆美元

據新華社，大陸國家外匯管理局昨27日發布數據顯示，2024年9月末，大陸對外資產規模10兆2129億美元，較2024年6...

陸工業利潤降幅 恐20年最慘

大陸國家統計局昨（27）日發布數據顯示，今年前11月工業利潤按年降幅擴至4.7%，但11月單月按年降幅縮小至7.3%，表...

理想轉型 搶進人工智慧

理想汽車創辦人李想近日表示，理想是一家人工智慧企業，理想要做的不是汽車的智慧化，而是人工智慧的汽車化，並將推動人工智能普...

大陸車企 搶進人形機器人賽道

大陸車企積極布局人型機器人賽道，包括比亞迪、廣汽集團、小鵬、奇瑞等多家車企已布局機器人這一新藍海。其中，廣汽集團近日發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。