報告：陸企對外投資保持樂觀 中美經貿摩擦處高位

中國貿促會27日發布2024版《中國企業對外投資現狀及意向調查報告》顯示，超八成受訪企業擴大和維持對外投資意向，超九成受訪企業對中國對外投資前景持較為樂觀態度。中國貿促會另公布10月全球經貿摩擦指數為102，仍然處於高位，在涉陸經貿摩擦方面，19個國家（地區）涉陸經貿摩擦指數為118，其中中國大陸與美國的經貿摩擦指數最高。

《報告》指出，全年中國企業對外投資優先選擇共建「一帶一路」國家；從行業看，五成企業對外投資優先選擇製造業，近三成企業優先選擇批發和零售業；從目的看，近七成企業對外投資目的為開拓海外市場，近四成企業為提升品牌國際知名度，超三成企業為降低生產經營成本；就投資成效而言，超六成企業對外投資收益率增加或保持穩定。

中企在海外投資更願意使用人民幣，《報告》稱，超六成企業考慮使用人民幣開展對外投資，超八成企業使用人民幣開展對外投資的意願增強；近七成企業在開展對外投資後增加了對東道國（指跨國公司經營國外業務的所在國）的出口貿易額，其中超三成企業擴大了對東道國關鍵設備、原材料的出口。

中國貿促會也公布了10月的全球經貿摩擦指數，該指數是中國貿促會所編寫的趨勢監測指數，反映當月全球經貿摩擦相對於基期的變化情況，指數值大於等於100，表明摩擦處於高位。在涉陸經貿摩擦方面，19個國家（地區）涉陸經貿摩擦指數為118，仍然處於高位。其中，美國涉陸經貿摩擦指數最高。當月19個國家（地區）涉陸經貿摩擦措施涉及金額年增10.3%，月減7.8%。電子、機械設備、運輸設備和輕工行業涉陸經貿摩擦指數處於高位。

關於中美貿易面臨更大的不確定性，是否會影響外企在陸投資，中國貿促會稱，其近期對超過600家在陸外資企業進行調研，有九成受訪外資企業對中國營商環境評價「滿意」及以上。