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大陸對外資產規模首度突破10兆美元 但對外負債規模亦達7兆美元

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2024年9月末，大陸對外資產規模10兆2129億美元，首次突破10兆美元。 路透
2024年9月末，大陸對外資產規模10兆2129億美元，首次突破10兆美元。 路透

據新華社，大陸國家外匯管理局昨27日發布數據顯示，2024年9月末，大陸對外資產規模10兆2129億美元，較2024年6月底增長4.3%，對外資產規模首次突破10兆美元。

同期，大陸對外負債規模7兆0312億美元，成長3.3%；對外淨資產（資產減負債）規模3兆1817億美元，成長6.5%。

當日，大陸國家外匯局也發布了大陸今年前三季國際收支平衡表。數據顯示，大陸經常帳順差2,413億美元，與同期國內生產毛額（GDP）比率為1.8%，處於合理均衡區間。

報導稱，具體數據來看，國際收支口徑的貨物貿易出口和進口同比分別增長6%和3%，貨物貿易順差規模為歷史同期新高；服務貿易進出口保持增長，收入和支出同比分別增長12%和15% 。前三季度，大陸對外各類投資穩定成長，金融帳戶資產淨增加3,149億美元。各類來華投資呈現淨流入，其中來華證券投資淨流入931億美元，連續4季維持淨流入，外資配置人民幣資產增加。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，將繼續為大陸國際收支保持基本平衡提供堅實支撐。

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