大陸專項債自審自發 十省市試點

大陸國務院下放地方政府專項債項目審核權限，首批十省市率先試點「自審自發」模式，各地篩選項目清單經省級政府審核批准後，不再報國家發展改革委、財政部審核，可立即組織發行專項債券，再同步向中央備案。專家指出，此舉能有效增強地方自主選擇權，提升地方政府投資積極性。

地方政府專項債券是指針對有收益的公眾性專案發行的政府債券，主要用於基礎設施建設、環境保護、教育、醫療等公眾性領域，通常具有較好收益，能夠透過項目本身的收益來償還債券本金和利息。也被視為各地方政府舉債投資、刺激經濟成長的重要工具。

此次調整審核機制，即是為了加快專項債券資金使用和項目建設進度，首批試點地區為廣東（含深圳）、江蘇、山東（含青島）、四川、浙江（含寧波）、北京、上海、福建（含廈門）、湖南、安徽和河北雄安新區。

財達證券副總經理胡恆松表示，專項債項目「自審自發」試點可以支持經濟大省發揮挑大梁作用，有效增強地方自主選擇權，提升地方政府投資積極性，對於穩定區域經濟、優化地方產業結構具有正向作用。

華西證券首席經濟學家劉郁分析，上述十個省市在2024年新增專項債額度占大陸全國58%，發行進度也明顯比其他省快。在「自審自發」模式下，專項債發行無須再報大陸發改委、財政部審核，有利於省份自主安排專項債資金權限，提高發行和使用效率，從而帶動整體發債節奏加快。