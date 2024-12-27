理想轉型 搶進人工智慧
理想汽車創辦人李想近日表示，理想是一家人工智慧企業，理想要做的不是汽車的智慧化，而是人工智慧的汽車化，並將推動人工智能普惠到每一個家庭。理想汽車也在昨（27）日推出人工智慧大模型應用程式「理想同學」。
據介紹，「理想同學」是理想汽車依託Mind GPT大模型打造的人工智慧應用，把理想汽車的智能體驗從車端遷移到手機端，具有影片拍攝、語音對話能力和物品識別功能等。
李想近日表示，汽車將從工業時代的交通工具進化為是人工智慧的空間機器人，理想一年的研發經費有人民幣100億元，其中將近一半是投入在AI方面。李想稱，理想是一家人工智慧企業，他要從車企執行長轉變為人工智慧企業執行長。
李想指出，人形機器人已在公司規劃藍圖中，但還沒到開發的時間點，而是會先從實現L4級自動駕駛汽車開始。他表示，因汽車是無接觸機器人，而道路是標準化的，可看做是最簡單的機器人模式，如果在汽車上都無法實現，其他機器人載體會更受限。
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