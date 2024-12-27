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碧桂園出售長鑫科技1.56％股權 所得人民幣20億將用於保交樓

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸房地產公司碧桂園。（路透）
大陸房地產公司碧桂園。（路透）

大陸房地產公司碧桂園27日發布公告，出售手上動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商長鑫科技約1.56％股份，並同意以人民幣20億元售出，料出售將盈利人民幣5,900萬元，出售事項所得款項將用作一般營運資金，目前打算主要用於保交樓開支。

根據碧桂園公告，公司一家間接非全資有限合夥企業作為賣方與買方合肥建長股權投資企業（有限合夥）及長鑫科技訂立股份轉讓協議。據此，買方同意購買銷售股權（相當於長鑫科技約1.56%的股本權益），總代價為人民幣20億元。於出售事項完成後，集團將不再於長鑫科技擁有任何權益。

根據公告，合肥建長股權投資合夥企業（有限合夥）主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。買方由擔保公司直接持股87.45%，其最終實益持有人為合肥市人民政府國有資產監督管理委員會。

碧桂園表示，集團正積極化解階段性流動壓力。公司擬將出售事項所得款項用作一般營運資金，目前打算主要用於保交樓等項目建設開支。

科創版日報報導，今年6月市場便曾傳出碧桂園擬出售長鑫科技股權的消息，彼時碧桂園表示，該公司致力於積極探索各種策略以優化資產負債結構，包括對資產組合的審慎評估和潛在的資產處置機會。

報導指出，按照人民幣20億元價格對應長鑫科技約1.56%股權，長鑫科技此次股權交易中的估值約為人民幣1282億元。這一價格略低於長鑫科技此前一輪融資中對應股權的估值。

長鑫科技是一體化存儲器製造公司長鑫存儲的母公司。碧桂園創投曾於2021年在長鑫科技進行C輪融資時參與其中。彼時，長鑫科技進行了人民幣5億元規模的融資，碧桂園創投與兆易創新、國調基金、燕園創投、雲鋒基金等一同出資。此輪融資後，長鑫科技估值接近人民幣400億元。

人民幣 碧桂園 資產

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