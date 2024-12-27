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對進口牛肉啟動調查 陸商務部：願和各方保持溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
巴西、阿根廷是中國大陸主要的進口牛肉來源國。（路透）
巴西、阿根廷是中國大陸主要的進口牛肉來源國。（路透）

在國產牛肉價格持續下滑之際，中國大陸近期對進口牛肉啟動了保障措施調查，可能衝擊主要來源國巴西阿根廷等。大陸商務部發言人27日對此指出，在進口產品衝擊下，國內產業遭受嚴重損害，但也強調保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地，調查期間不影響正常貿易，願就此案與各方保持溝通。

大陸商務部27日發布，發言人就對進口牛肉啟動保障措施調查答記者問。答問指出，近期，中國畜牧業協會會同9個主產區協會，向調查機關提交保障措施調查申請，認為近年來中國牛肉進口數量急劇增長，對國內產業產生了重大不利影響。

大陸商務部發言人認為，申請人提交的證據顯示，中國牛肉進口量在2019年至2023年期間增加了65%，2024年上半年進口量達到了2019年上半年的兩倍以上。在進口產品衝擊下，國內產業遭受嚴重損害。

大陸商務部指出，中國調查機關依法對國內產業申請進行審查，認為符合立案條件，決定啟動立案調查。

但大陸商務部發言人也表示，需要強調的是，保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地，調查期間不影響正常貿易。調查機關將依法進行調查，充分保障各利害關係人權利，並依調查結果客觀公正作出裁決。中方願就此案與各方保持溝通，進行友好磋商，照顧彼此關切，共同維護好健康穩定的國際經貿環境。

根據海關總署數據，中國進口牛肉總量由2012年的7.05萬噸增至2023年的273.74萬噸，2024年前10個月進口量約為228.13萬噸，年增長3.32%。其中，主要進口來源地是巴西和阿根廷，合計約150多萬噸。

據網易新聞，近年中國大陸國內牛肉創格創下新低，而國際牛肉價格持續上漲，2023年，大陸國內牛肉市場平均價格為每公斤人民幣80元，進口牛肉則為每公斤人民幣40元。但報導也稱，儘管價格差異明顯，但由於品質和消費場景不同，兩者不能完全替代。

大陸商務部 巴西 阿根廷

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