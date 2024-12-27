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大陸對原產台灣、美國等進口正丁醇 繼續徵收反傾銷稅

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸商務部27日發布公告，自2024年12月29日起，對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。 美聯社
大陸商務部27日發布公告，自2024年12月29日起，對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。 美聯社

大陸商務部27日發布公告，自2024年12月29日起，對原產於台灣、馬來西亞美國的進口正丁醇繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

此次反傾銷稅的稅率範圍從約6％至最高約140％，具體稅率根據不同供應商確定。其中，台灣塑膠工業股份有限公司稅率為 6.0％、其他台灣公司 56.1％。

公告指出，2018年12月28日，大陸商務部發布2018年第100號公告，決定自2018年12月29日起，對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

2023年12月22日，應中國大陸正丁醇產業申請，商務部發佈2023年第55號公告，決定自2023年12月29日起對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

根據調查結果， 大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇對大陸的傾銷可能繼續或再度發生，對大陸正丁醇產業造成的損害可能繼續或再度發生。

正丁醇是重要的有機化工原料，主要用於生產丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯、丁胺、乙二醇單丁醚等下游產品，廣泛應用在塗料、粘膠劑、紡織助劑、增塑劑等領域。正丁醇還是油脂、生物化學藥和香料的萃取劑，醇酸樹脂塗料的添加劑，也用於製造表面活性劑等。同時，正丁醇也是優良的有機溶劑。

中共 反傾銷 美國 馬來西亞

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