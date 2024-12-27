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賴上台衝擊海基會台商春節聯誼 初六改美福大飯店舉辦

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為去年的海基會「2024大陸台商春節活動」，在台北圓山大飯店舉辦。記者陳政錄／攝影
圖為去年的海基會「2024大陸台商春節活動」，在台北圓山大飯店舉辦。記者陳政錄／攝影

作為台商春節返台，向政府提供建言並與各部會交流的重要平台，海基會秘書長羅文嘉27日表示，2025年海基會「大陸台商春節活動」，將於2月3日舉辦，強調不管（兩岸）情勢如何，這項業務不會受影響。但據本報掌握，2025年舉辦地點為台北美福大飯店，非2024年的圓山大飯店，台商參與度也受總統賴清德上台、兩岸情勢緊張影響，相當降回2023年疫後首次復辦時只有2、3百人的規格。

總統賴清德上任後兩岸關係持續緊張，作為對口大陸海協會，受政府委託處理兩岸協商的海基會也一直未能重新建立溝通管道。在此之下，於27日的今年度最後一場背景說明會上，就媒體關切2025年台商春節聯誼活動籌備事宜，羅文嘉作出上述表示。

羅文嘉說，2025年海基會「大陸台商春節活動」目前還在邀請統計當中，一但有任何結果會對外說明。他表示，不管情況、情勢如何，這是海基會服務台商的基本業務，不會受影響，還是會如常舉辦。

面對媒體追問日期，羅文嘉說，預計是在明年2月3日，開工後一日（初六）。此外，羅文嘉並未透露更多內容。

據本報掌握，近期海基會已就「2025大陸台商春節活動」，向大陸各地台商協會會長廣發邀請函，統計報名意願，報名表中顯示，舉辦時間為2025年2月3日星期一，在台北美福大飯店舉行，共同主辦單位為陸委會、經濟部、工業總會、商業總會、海基會。

值得注意的是，往年海基會台商春節聯誼都是假圓山大飯店舉行，2019年疫情前約有500人參加，後因疫情停辦直至2023年復辦，因台商回台人數仍受疫情影響，當時就是改到美福大飯店，席開30桌，人數縮減到約2到300人。

2024年是蔡英文總統任內最後一年，正式揮別疫情，回歸圓山大飯店舉行，共約450人參加。但受兩岸關係影響，當時就傳出有部分台商會長被北京當局關切，而臨時爽約，海基會副秘書長蔡孟君也因此在舉辦前喊話，希望不要受到干擾。

海基會台商春節聯誼活動一直是大陸台商返台，向政府提供建言並與各部會交流的重要平台，按慣例總統、經濟部長、陸委會主委、海基會董事長均會出席，台商參與度和大陸主要城市如北京、上海、廣州、深圳、昆山等地台協會長出席率也成為風向標，惟2016年後，大陸大型城市台協會長出席率就一直偏低。

對於2025年的台商春節聯誼，有大陸地方台協會長就私下表示，他自己不會出席，並指相較於2024年，2025年大家出席意願可能更低，因為「賴清德搞得兩岸關係這麼緊張」，擔心被「貼標籤」；另一名台商則不願表態會不會出席，他只說，今年春節時間較早，大家也要趕緊「拚經濟」，是否出席就順其自然。

就海基會「2025大陸台商春節活動」，海基會秘書長羅文嘉說，將於明年2月3日舉辦。記者陳政錄／攝影
就海基會「2025大陸台商春節活動」，海基會秘書長羅文嘉說，將於明年2月3日舉辦。記者陳政錄／攝影

台商 春節 海基會

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