小米總裁發豪語！小米手機下一步 突破2.7萬以上價位市場

小米集團總裁盧偉冰27日表示，小米制定了新目標，在每一個3至5年，目標是超過1,000萬支的高階手機的淨增長。希望用未來的7至8年，小米能夠作為3,000萬支的高階手機，並且已站穩人民幣4,000至6,000元價格段的高階市場，下一步重點突破人民幣6,000元（新台幣2.7萬元）以上價格段。

新浪財經報導，盧偉冰在2024小米「人車家全生態」合作夥伴大會上透露，小米今年研發投入預計人民幣240億元（新台幣1,080億元），明年預計達300億元（新台幣1,350億元）。2022至2026年預計研發投入超人民幣1,000億元（新台幣4,500億元），將重點投入三大底層技術：AI、操作系統、芯片。

盧偉冰指出， 在剛過去的11月，受惠小米15系列和K80系列熱銷，從已啟動口徑來看，小米11月在大陸市場銷量第一。他表示，今年是小米高階化持續突破的一年，與去年相比，小米高階手機銷量增長43%，並且在今年已站穩1,000萬支量級，今年預計小米高階手機銷量會超過1,200萬支。

盧偉冰還提到，小米在智慧音箱、智慧門鎖、攝像頭等品類實現市占 第1，生態全球月活躍用戶數達到 6.86 億，小米澎湃OS互聯能力日均使用超4,000萬次，小米IoT已連接設備數達到8.6億台。

此外，小米IoT平台目前已有超過200個品類面向全行業開放，合作夥伴已超過1萬家。小米已開源自主研發的Vela系統，目前搭載Vela系統的設備超過6,000萬台。

小米汽車方面，盧偉冰稱發布230天完成了10萬輛的交付，全年的衝刺目標是13萬輛，離年底目標還有4日時間，小米非常有信心能達標。