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估計關稅戰影響放緩 日經調查：大陸2025年GDP4.4％

中央社／ 台北27日電
日本經濟新聞社與日經QUICK新聞匯總的經濟學家調查顯示，2025年中國大陸經濟成長率平均值為4.4%， 路透社
日本經濟新聞社與日經QUICK新聞匯總的經濟學家調查顯示，2025年中國大陸經濟成長率平均值為4.4%， 路透社

日本經濟新聞社與日經QUICK新聞匯總的經濟學家調查顯示，2025年中國大陸經濟成長率平均值為4.4%，受美國總統當選人川普（DonaldTrump）上任可能對中加徵關稅影響，經濟成長放緩將變得明顯。

日經中文網報導，這項調查由日本經濟新聞社和日經QUICK新聞於12月中旬以專門研究中國大陸經濟的專家為對象進行書面調查，有27人回答。

2025年中國大陸全年成長率的預測平均值為4.4%，比上次9月調查時下降0.1個百分點。不少觀點認為，額外關稅將從2025年中開始分階段提高，預計在全年受到打擊的2026年，全年成長率將降至4.1%。從預測的區間來看，2025年為3.9%至4.9%，2026年為3.0%至4.5%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）指出，美國可能從2025年4月至6月開始分階段提高對中關稅，到年底提高約30%。凱基證券的陳浩認為，2025年的關稅上調幅度為20%，將把對美出口額壓低15%。預測因出口放緩，產能過剩問題將凸顯，經濟成長將放緩。

有觀點預測2026年增長率將跌破4%。預測最低的3.0%是瑞銀（UBS）的汪濤。他認為，由於美國的額外關稅，出口企業之間關閉國內工廠，轉移至海外的趨勢將加強，還有可能對設備投資和就業整體造成影響。

中共中央經濟工作會議提出，將實施更加積極的財政政策，包括提高財政赤字率。三井住友德思投資管理（香港）有限公司首席亞洲經濟師佐野鐵司認為，財政赤字率至少會提高至3.5%。

佐野鐵司認為，「如果不解決房地產低迷導致的需求不足這一結構性問題，（對策的效果）將在短期內難以為繼」。

在調查中，預計人民幣兌美元貶值方向修正的狀況突出。

2025年底經濟學家的預測平均值為，人民幣兌美元匯率為1美元兌7.37元人民幣，與上次調查（7.05元）相比，轉向人民幣貶值。經濟學家一致認為，由於經濟的不確定性和與美國的利率差擴大，人民幣拋售壓力將加強。

法國巴黎銀行的Jacqueline Rong認為，作為應對額外關稅的措施，中國大陸有可能容忍人民幣貶值。2018年至2019年，中國大陸也曾在一定程度上容忍人民幣貶值，通過降低出口價格，抵消額外關稅帶來的部分成本上升。

另外，報導指出，明年的中國大陸全國兩會，政府如何設定2025年的經濟成長目標將成為焦點。荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出，如果中國大陸提出超過5%的目標，暗示將進行意想不到的大規模政策支持，作為衡量刺激政策規模的線索而備受關注。

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