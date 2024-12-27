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歐亞最短貨運路線 中吉烏鐵路在吉爾吉斯正式啟動

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
吉爾吉斯總統賈帕洛夫日前證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」終於將在12月27日開工建設，如今項目啟動儀式在當天舉行。圖為中吉烏鐵路建設前，三國已開通聯運路線。（取材自光明日報）
吉爾吉斯總統賈帕洛夫日前證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」終於將在12月27日開工建設，如今項目啟動儀式在當天舉行。圖為中吉烏鐵路建設前，三國已開通聯運路線。（取材自光明日報）

中國大陸推動與中亞國家互聯互通，並借道打通至歐洲的陸運運輸，其延宕27年的指標性工程「中吉烏鐵路」，於27日在吉爾吉斯斯坦賈拉拉巴德舉行項目啟動儀式，大陸官媒報導稱，這為項目早日開工建設奠定了堅實基礎。

據新華社，中吉烏鐵路項目啟動儀式27日在吉爾吉斯斯坦賈拉拉巴德舉行，標誌著該項目前期工作取得重大進展，為項目早日開工建設奠定了堅實基礎。

根據建設計畫，中吉烏鐵路計劃往返於中國喀什，經吉爾吉斯，至烏茲別克的安集延，總長500多公里，總建設成本估計為46.65億美元，其中23億美元以貸款形式，其餘資金由三國提供，其中，中國提供10.87億美元，其他兩國各提供5.73億美元。

為此，中吉烏三國已合資成立公司，由中國負責吉爾吉斯境內工程的設計、採購、建設和其餘主要工作；不過，受限各種問題，中吉烏三國曾於今年6月簽署協定，以解決財政問題。

日前，吉爾吉斯總統賈帕洛夫證實，中吉烏鐵路將於12月27日開工建設。中國鐵路國際有限公司吉爾吉斯分公司上月28日也在大陸「國鐵採購平台」，發布《中吉烏鐵路（吉爾吉斯共和國境內段）工程施工圖審核及相關服務招標公告》，內容顯示，吉爾吉斯境內段線路全長304.94km，計劃投資人民幣338.8億元，總工期六年。

就該段鐵路的戰略性意義，陸媒觀察者網報導，中吉烏鐵路一旦完工，大陸可能將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短九百公里，運輸時間節省七至八天。

三國 吉爾吉斯

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