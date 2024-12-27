陸11月規模以上工業企業利潤 年減7.3%

大陸國家統計局27日公布數據顯示，今年前11月，大陸全國規模以上工業企業利潤實現總額為人民幣6兆6,674.8億元，年減4.7%，降幅較上月擴大0.4個百分點，至於11月單月數據為年減7.3%，較上月收窄2.7個百分點。對此，大陸國家統計局解讀說，隨一攬子增量政策加快推出，11當月大陸工業企業營業收入已由降轉增，利潤降幅持續收窄。

數據顯示，分型態來看，今年1到11月，大陸規模以上工業企業中，大陸國營控股企業實現利潤總額人民幣2兆387.7億元，年減8.4%；股份制企業為人民幣5兆143.0億元，下降5.7%；外商及港澳台投資企業為人民幣1兆6,062.9億億元，下降5.7%；私人企業為人民幣1兆9,649.1億元，下降1.0%。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀說，11月分，隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩增長，企業效益持續恢復。

他認為，當月工業企業營業收入由降轉增，利潤降幅持續收窄，製造業高端化、智慧化、綠色化深入推進。

于衛寧表示，整體看，雖然大陸規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅繼續收窄，效益狀況有所改善。下階段，將深入貫徹中央經濟工作會議精神，繼續抓好各項政策落實落細，不斷增強發展新動能，推動工業經濟持續鞏固回升。

同一日，大陸國家統計局也發布關於修訂2023年國內生產總值數據的公告稱，2023年大陸國內生產總值為人民幣129兆4,272億元，比初步核算數增加人民幣3兆3,690億元，增幅為2.7%。