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小米進擊AI大模型

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
小米集團正加速對AI大模型大力投入。 （網路照片）
小米集團正加速對AI大模型大力投入。 （網路照片）

小米集團正加速對AI大模型大力投入，近期著手搭建自己的GPU「萬卡集群」，且表明小米AI硬體布局方面最核心的是手機而不是眼鏡，而小米大模型團隊在成立時已有6,500張GPU資源。

萬卡集群是指由一萬張及以上的加速卡（如GPU、TPU或其他專用AI加速晶片）組成的高性能計算系統，主要用於加速人工智慧模型的訓練和推理過程。

界面新聞報導，一名知情人士表示，該計畫已經施行數月之久，小米集團董事長雷軍在其中扮演重要的領導角色。「在AI硬體這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不『all in』是不可能的。」

小米對AI大模型的重視度提升，先前已有信號。第一財經此前報導，DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，將加入小米，或任職於小米AI實驗室，領導小米大模型團隊。

先前DeepSeek-V2在模型架構上的重要創新在於對MLA的採用，這項技術在降低大模型使用成本上發揮了關鍵作用，而羅福莉是這項工作的核心人物之一。

小米於2023年4月組建AI實驗室大模型團隊，任命欒劍擔任大模型團隊負責人，向小米技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌匯報。

同一時間，雷軍發文談論對大模型和生成式人工智慧（AIGC）的看法時表示，小米在AI領域已耕耘多年，有AI實驗室、小愛同學、自動駕駛等團隊。「對於大模型，我們當然會全力以赴，堅決擁抱。我們正在研發一些有趣的技術和產品，等我們打磨好了，再給大家展示。」

隨後，在小米2023周年演講上，雷軍再度談及公司大模型業務進展。他稱團隊成立之後，小米大模型技術的主力突破方向為輕量化、本地部署。作為最新成果，小米已初步跑通手機端側大模型（13億參數級別），在部分場景效果接近雲端60億參數級別的大模型，將同步推送升級大模型版本的小愛同學。

此外，小米於2024年5月宣布，小米大語言模型MiLM通過大模型備案。小米表示，小米大模型將逐步應用於小米汽車、手機、智慧家居等產品中，透過端雲結合，實現場景內和場景間多設備的協同，為「人車家全生態」戰略賦能。

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