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大陸地方舉債錢進量子科技 放行

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國務院宣布擴大地方政府專項債使用範圍，首度將低空經濟、量子科技、商業航太等新興產業基礎設施等納入專項債投資使用範圍。圖為量子不確定因果序的示意。 （圖／中國科大）
大陸國務院宣布擴大地方政府專項債使用範圍，首度將低空經濟、量子科技、商業航太等新興產業基礎設施等納入專項債投資使用範圍。圖為量子不確定因果序的示意。 （圖／中國科大）

大陸國務院宣布擴大地方政府專項債使用範圍，首度將低空經濟、量子科技、商業航太等新興產業基礎設施等納入專項債投資使用範圍。

地方政府專項債券是指針對有收益的公眾性專案發行的政府債券，專項債主要用於基礎設施建設、環境保護、教育、醫療等公眾性領域，通常具有較好收益，能夠透過項目本身的收益來償還債券本金和利息。也被視為各地方政府舉債投資、刺激經濟成長的重要工具。

大陸國務院辦公廳印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，希望能夠更好發揮專項債券在強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用。

在擴大專項債券使用資金方面，《意見》強調，專項債券使用資金將實施「正面清單」管理，將資訊技術、新材料、生物製造、數位經濟、低空經濟、量子科技、生命科學、商業航太、北斗衛星等新興產業基礎設施，算力設備及輔助設備基礎設施，高速公路、機場等傳統基礎設施安全性、智慧化改造等納入專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作專案資本金的比例上限由25%提高至30%。

中央財經大學財稅學院教授白彥鋒分析，2025年要實行更積極財政政策，專項債是其中很重要的一個方面。加快專項債發行使用，儘早形成更多的實物工作。

國務院 本金

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