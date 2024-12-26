大陸地方舉債錢進量子科技 放行

一講到電動車，特斯拉的CEO馬斯克堪稱無人不知無人不曉，反而是全球電動車銷售量超越特斯拉的比亞迪（BYD）創辦人王傳福，在西方幾乎不為人知。即使在中國，他也只是在商界有名氣，完全無法跟馬雲或是李開復的明星光環相提並論。比亞迪在全球電動車市場攻城掠地的勁頭，碰上關稅壁壘和川普可能取消補助的雙重威脅，王傳福要如何突圍？

2024-12-27 06:00