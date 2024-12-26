大陸去年生產毛額增16兆元
大陸國務院昨（26）日就「第五次全國經濟普查結果」舉行發布會，普查領導小組副組長、國家統計局局長康義表示，經過調查，對2023年大陸國內生產毛額（GDP）進行修訂，比初步核算數增加人民幣3.4兆元（約新台幣16.6兆元），增幅達2.7%。
大陸經濟普查每五年進行一次，分別在逢3、逢8的年份實施，此次是第五次全國經濟普查。
康義表示，按照國民經濟覈算制度和國際通行做法，大陸國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，對2023年GDP進行修訂。修訂後2023年GDP為人民幣129.4兆元，比初步核算數增加人民幣3.4兆元，增幅為2.7%。
關於修訂2023年GDP核算數據是否會對2024年GDP增速造成影響，大陸國務院第五次全國經濟普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長藺濤表示，2023年GDP核實後，2024年GDP總量會有變化，但不會受到明顯影響。
他解釋，GDP初步核算採「相關指標增長速度」推算，在初步核算2024年GDP時是以2023年GDP修訂數為基數，利用不同行業相關指標增長速度核算，先推算2024年各行業增加值的增速，再根據這個增速和上年增加值總量來核算2024年的增加值總量。
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