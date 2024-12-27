數位企業出海聯合體成立 重慶探索抱團出海新模式
重慶市商務委員會（重慶市中新示範項目管理局）25日公布，重慶首個數字（數位）企業出海聯合體正式成立，在中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目合作框架下探索數位企業抱團出海可行模式。
中新社報導，重慶市數字企業出海聯合體（下稱聯合體）首批成員以重慶本地擁有數位化領域專項技術、優秀的產品能力、豐富出海經驗且有出海意向的企、事業單位為主，同時納入部分外資企業。成員可通過共享各自所持有的資源，如技術、市場、人才等，實現優勢互補，提升整體競爭力，並共享技術資源，推出具有競爭力的新產品和服務。
聯合體將組織專家團隊對成員單位能力詳細評估和分類，形成涵蓋技術研發、市場推廣、法律諮詢等領域差異化能力清單，供有出海需求企業選擇。
聯合體還將每季度至少組織參加一次大型活動，如海外華僑推介會等；建立全球合作夥伴生態鏈；同時，匯聚行業協會、社會團體等資源，幫助企業充分利用國內外交流合作平台，連通產業鏈上下游，提供個性化「出海地圖」和一站式服務方案。
重慶市商務委員會二級巡視員劉盛超介紹，重慶數位企業出海聯合體，是重慶數位企業抱團出海、共拓國際市場的重要平台，將助力重慶數位企業全面融入全球化競爭浪潮。
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