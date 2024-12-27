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中歐班列新線路 開到哈薩克最北區

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

從哈薩克北哈州艾克馬始發的中歐班列回程糧食專列近日駛入阿拉山口口岸，預計3天後抵達武漢。中歐班列（武漢）線路延伸至哈薩克最北區域，將助力內陸地區高水平對外開放。

中新社報導，此次專列滿載62櫃小麥粉，抵達武漢後將分撥到湖北一家企業所在的武漢、安陸、荊州、荊門、紅安等地工廠，加工成飼料後進行銷售。該條新線路的開闢，為湖北本地糧食生產企業提供穩定高效的原材料運輸通道。 　　

哈薩克是世界上重要的糧食生產國和出口國。繼開行哈薩克烏拉爾斯克、科克舍套、賈爾特爾糧食回程專列後，湖北成功開闢第四條中亞糧食回程通道。

據統計，回程班列主要運輸來自哈薩克、烏茲別克的麥麩顆粒、亞麻籽、大麥等糧食品類。

截至目前，今年中歐班列（武漢）已開通5條新線路，共運行57條跨境運輸線路，輻射40個國家、119個城市和地區，逐步構建內外聯通的物流通道體系。 　　

近年來，湖北與中亞國家間經貿往來日益密切，鄂企瞄準中亞國家市場需求，開拓海外市場。湖北的紡織品、電子產品、整車等搭乘中歐班列（武漢）前往中亞國家市場。

武漢 飼料

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