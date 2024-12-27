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陸民企逾5300萬戶 提供9成城鎮就業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸民企數量占全部企業九成以上，是經濟發展的重要基礎。圖為一飛智控（天津）科技有限公司工作人員在檢修無人機。（新華社）
大陸民企數量占全部企業九成以上，是經濟發展的重要基礎。圖為一飛智控（天津）科技有限公司工作人員在檢修無人機。（新華社）

大陸全國工商聯發布《中國民營企業社會責任報告（2024）》。報告顯示，民營企業持續發揮就業「穩定器」作用，勞動用工總體保持穩定，工資支付基本面較好，各項權益保障穩步落實，勞動關係協調機制漸完善。

新華社報導，報告依據1萬3885家參與調研民營企業相關數據，結合大陸有關部門公開訊息，對2023年大陸民營企業社會責任情況進行綜合分析，得出民營企業在推進科技創新、加快綠色發展、促進穩定就業、投身鄉村振興、開展公益慈善、注重海外履責、規範企業治理等方面的情況以及履行社會責任的主要特點。

報告顯示，2023年，大陸民營企業研發投入前1000家企業研發費用達人民幣1.39兆，同比增長12.7%；專精特新中小企業中，民營企業占95%；參與調研的民營企業中，有創新研發投入的企業4342家，占31.3%。2023年，民營企業數量超過5300萬戶，占全部企業數量92.3%，提供90%以上城鎮新增就業；參與調研民企員工總數570.3萬餘人，吸納就業人數較上年增加9.5%。

投身鄉村振興方面，在參與調研民營企業中，29.3%企業參與「萬企興萬村」行動，22%的企業致力開展就業幫扶。報告依據民營企業社會責任發展指數和調研數據，梳理總結出2023年大陸民營企業履行社會責任主要特點，包括「員工責任表現突出，企業健康發展更加凸顯」「大中型企業持續領先，企業服務意識增強」等。

全國工商聯還發布《中國民營企業社會責任優秀案例（2024）》，共有61家企業入選，分為鄉村振興類、綠色發展類、科技創新類、促進就業類、綜合類等。

中小企業 公益 綠色

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