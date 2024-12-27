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製造業轉型 三部門加大支持力度

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、中華全國工商業聯合會等三部門25日對外發布《製造業企業數字化轉型實施指南》（簡稱指南），提出推動金融機構創新金融產品和服務，加大對製造業企業數位化轉型的支持力度。

中新社報導，當前大陸製造業數位化轉型正由概念普及向規模化推廣演進，企業「不願轉」問題初步解決，但大部分企業仍面臨轉型需求不明確、轉型路徑不清晰、轉型解決方案不成熟等問題，「不會轉」成為關鍵堵點卡點。

《指南》旨在提升企業系統謀劃能力，加強企業對標研判能力，明確企業差異化轉型路徑，健全企業轉型保障體系。 　　

大陸工信部信息技術發展司負責人解讀，《指南》參考借鑒了管理學經典循環管理理論PDCA（計劃、執行、檢查、處理），總結梳理製造業企業數位化轉型的共性需求，從制定轉型規劃、組織落地實施、開展成效評估、推進迭代優化等四個方面提出了轉型路徑。 　　

《指南》針對不同的企業主體提出差異化轉型策略：行業龍頭企業提高產業鏈協作效率和供應鏈一體化協同水平；大型企業整合現有數位化基礎能力，制定整體轉型規劃；中小企業堅持因「企」制宜、重點突破，評估轉型潛在價值和可行性，明確轉型優先級。 　　

中小企業 和服

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