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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

今年交付住房338萬套 大陸達標

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025年，大陸將大力實施城市更新。圖為重慶市九龍坡區謝家灣街道民主村片區城市更新項目。（新華社）
2025年，大陸將大力實施城市更新。圖為重慶市九龍坡區謝家灣街道民主村片區城市更新項目。（新華社）

大陸住房和城鄉建設部部長倪虹透露，2024年以來，大陸持續打好保交房攻堅戰，已交付住房338萬套，完成既定目標。

中新社報導，12月24日至25日，大陸全國住房城鄉建設工作會議在北京召開。會議總結2024年工作，部署進一步全面深化住房城鄉建設領域改革，明確2025年重點任務。倪虹說，房地產市場呈現止跌回穩勢頭。10月、11月新建商品房交易網簽面積連兩月同比、環比增長。

倪虹還提及今年多項重點工作和成效，包括：著力化解房地產企業風險，推動地級及以上城市全部建立房地產融資協調機制，白名單項目擴圍增效；建立人房地錢要素聯動新機制，主要大中城市編製實施今年住房發展年度計畫；城中村改造擴至300多個城市，實施城中村改造項目1790個，建設籌集安置住房161.7萬套，改造城市危舊房7.4萬套（間）。

以及建設籌集配售型保障性住房、保障性租賃住房、公租房共計172萬套（間），大批新市民、青年人、農民工住房問題得到解決；支持大陸全國2050萬繳存人提取住房公積金2402億元人民幣用於支付房租，通過試點累計100多萬名靈活就業人員納入制度覆蓋範圍等等。

會議指出，2025年要大力實施城市更新，謀畫實施一批城市更新改造項目，全面完成2000年底前建成的城鎮老舊小區改造任務，並鼓勵地方探索居民自主更新改造老舊住宅。

會議要求，2025年要基本完成已排查出老化燃氣管道的更新改造任務，基本消除縣級城市建成區黑臭水體。持續實施完整社區建設、既有建築改造利用和老舊街區更新改造、地下管網管廊建設改造、建築市政基礎設施設備更新、城市生活垃圾分類、口袋公園和城市綠道建設、公園綠地開放共享、城市居住區養老服務設施和兒童友好空間建設等民生工程、發展工程。

住建部提供的數據顯示，2024年，城鎮老舊小區改造新開工5.6萬個，更新改造小區內各類老化管線超過5萬公里，加裝電梯2.5萬餘部，增設停車位超過50萬個。大陸全國106個完整社區建設試點取得積極成效，19個省（市）打造37個城市兒童友好空間建設示範點，386個城市新建2254個養老服務設施。

2025年則要深化城市建設、運營、治理體制改革，建立可持續的城市更新模式和政策法規。構建城市管理新模式，推動城市管理融入基層治理，形成智慧高效治理新體系，提高城市管理科學化、精細化、智能化水平。

房地產 老化

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