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小米第三款車型諜照曝光！外觀更大更方正 定位家用增程SUV

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
疑似小米第三款車型。儘管經過重度偽裝，但能看出來車型更大更方正，外界認為，將是一款中大型增程SUV，更加偏向家庭用戶。快科技
疑似小米第三款車型。儘管經過重度偽裝，但能看出來車型更大更方正，外界認為，將是一款中大型增程SUV，更加偏向家庭用戶。快科技

一段小米汽車家族的冬測影片，25日在大陸社交媒體曝光，影片中不僅有小米YU7，還有疑似網傳的小米第三款車型。儘管經過重度偽裝，但能看出來這款車型更大更方正，外界認為，小米第三款車型，將是一款中大型增程SUV，更加偏向家庭用戶。

快科技報導，從影片截圖來看，小米第三款車型展現出了與前兩款車型不同的設計風格，採用更為方正的車身線條，相較於小米SU7和YU7流暢的曲線和動感造型，新車的設計更偏向於硬朗、穩重，這種風格與大尺寸SUV的定位相契合。

按照先前流傳規劃，小米的發布節奏是三年三款車，2024年發布純電轎車小米SU7、2025年發布純電SUV(，和2026年發布增程SUV。

實際上，早在今年7月，就有該車的消息傳出。當時有博主預測，估計是一款5公尺級別、6座、輕微運動風格大型家用增程SUV。

根據先前的消息稱，新車將採用增程式動力，內部代號或為「昆侖」，預計2026年正式上市銷售。

當前大陸市場有理想、零跑等多個品牌，推出家用增程 SUV ，且取得了不錯的銷量表現，小米的加入將和這些品牌展開競爭，讓市場競爭更加激烈。

小米目前已經上市、官宣兩款車型，一款純電轎車小米SU7、一款純電SUV小米YU7，兩款車型都走的運動風格。

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