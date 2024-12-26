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傳小米搭建GPU萬卡集群 搶攻AI大模型

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
傳小米搭建GPU萬卡集群，搶攻AI大模型。（網路照片）
傳小米搭建GPU萬卡集群，搶攻AI大模型。（網路照片）

陸媒傳出小米正在搭建自己的GPU萬卡集群，將大力投入AI大模型領域。這項計畫已經進行了數個月，而且這麼龐大的計畫，就像當初造車一樣，小米董事長雷軍親自帶隊。

據了解，小米在去年4月就成立了AI實驗室大模型團隊，團隊成立時已經有6,500張GPU資源。而在成立這個團隊前，小米在AI領域其實也已經深耕數年，雷軍曾說，對於大模型，我們當然會全力以赴，堅決擁抱。我們正在研發一些有趣的技術和產品，等我們打磨好了，再給大家展示。

到今年5月，小米宣布其大語言模型「MiLM」正式通過大模型備案，米家AI向前邁出了歷史性的一步。

上個月，在世界互聯網大會烏鎮峰會上，小米集團董事長雷軍曾表示，2016年小米就All In AI，小米的智慧語音助理小愛同學，月活躍量1.2億台，目前AI廣泛應用在小米的各個業務板塊。

去年4月，小米宣布組建AI實驗室大模型團隊，AI領域相關研發人員超過1,200人。

關於AI大模型，小米集團副總裁、首席財務官林世偉當時透露，已經把業內大模型團隊都看過了一遍，小米會採用慣用的打法，也就是戰略投資等方式，來實現AI大模型方面的生態合作。

去年8月，小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠透露，基於和高通、聯發科的深度底層技術合作和高頻溝通，小米很快會推出端側AI大模型應用，相信消費者一定不會失望。

隨後雷軍在同月的2023年年度演講上宣布，小米已經在手機端跑通了Demo，手機端側大模型（13億參數）部分場景效果媲美雲端，同時該公司還有一個60億參數的自研大模型。

雷軍表示，小米從2016年組建第一支視覺AI團隊，到2023年4月第一時間成立專職大模型團隊。7年，6次擴展，小米人工智慧團隊已經有3,000多人了。逐步建立了視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力。與其他公司不同，小米大模型技術的主力突破方向為輕量化、本地部署。

近日市場消息傳出，DeepSeek 開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者羅福莉將加入小米，擔任小米AI實驗室的領導，並負責大模型團隊的建設。

有知情人士稱，雷軍認為小米在大模型領域發力太晚，於是親自挖人，重金招募能夠領軍小米大模型的人才，支付的薪酬水準在人民幣千萬元級別。

團隊 語音 財務

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