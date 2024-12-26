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陸推福州馬祖產業合作園區 陸委會：吸引力不大

中央社／ 台北26日電

中國大陸推動福州馬祖產業合作園區，規劃以連江縣琯頭鎮粗蘆島區域為試行區。陸委會表示，中共為了對台統戰，各個地方經常推出類似項目，不過吸引力不是太大。

大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，中共為了對台統戰，各個地方經常推出類似項目，往往是有了項目、上面批准預算、地方政府拿到錢、建設蓋起來，不過最後原先的預設目標沒有實施；目前看起來，這些項目的吸引力都不是太大。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天在例行記者會上表示，務實推進兩岸農業合作，在福建新設8個台灣農民創業園區，為深化兩岸農業農村領域融合發展搭建新平台、為台灣農漁業界人士參與大陸鄉村振興提供更多選擇。

梁文傑回應，關於這部分有研究過，其中6個在2006年陸續成立，所以僅是多增加了2個，不是新設了8個；原有6個的目前運作成績都不是很好。

吸引力 梁文傑

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