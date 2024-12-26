大陸新能源車企拆牆 小米汽車接入蔚小理充電網路

小米集團旗下小米汽車宣布，與造車新勢力蔚來、小鵬與理想汽車正式開始充電補能網絡合作。小米汽車稱，逾1.4萬蔚來充電樁、逾9,000小鵬充電樁及逾6,000理想充電樁入駐小米充電地圖。

小米汽車官微指出，在小米SU7充電地圖中能實時查看前述品牌充電場站的動態數據。

此前，小米董事長雷軍和小米集團公關部總經理王化都曾在社交媒體上透露，小米將與蔚來，小鵬，理想達成充電補能網絡合作。

小米在8月舉辦「雷軍的副駕」珠三角巡航直播活動。雷軍在活動上曾表示，雖然小米已經建立了一些充電站，但目前還沒有大規模建設的計劃，目前大陸國內的公共汽車充電樁數量已經足夠，小米汽車通過測試7萬根公共充電樁，推動改進了數百個問題。

雷軍強調，小米當前的首要任務是專注於汽車製造，致力於使小米SU7成為與公共充電樁兼容性和便利性最佳的電動汽車。

雖然小米汽車訂單的快速增長，但產能成為發展瓶頸。小米汽車APP顯示，目前小米SU7的交付周期長達21至24周，且小米汽車二期工廠要到明年7月才投產，而新工廠投產後往往需要產能爬坡時間。此外小米汽車近期也公告小米SUV新車YU7，預計明年6月、7月正式上市，目前正在進行大規模路測。

其他造車新勢力在造車外，同步布局充換電事業，其中，蔚來汽車積極布局，據蔚來汽車官方數據，蔚來是目前大陸國內布局充電樁最多的汽車品牌，截至10月31日，蔚來累計布局充電站4,077座，充電樁23,969根，累計提供充電服務超5,000萬次，同時接入第三方充電樁超111萬根。此外，蔚來還擁有超過2,600座換電站；理想汽車官方稱理想超充站累計上線突破1,300座，高速超充站超676座，貫通國家級高速9條，城市超充站624座，在88個城市均有設點。