陸上修2023年GDP 比初步核算增加16.6兆增幅2.7%

大陸國務院26日就「第五次全國經濟普查結果」有關情況舉行發布會，大陸國務院第五次全國經濟普查領導小組副組長、國家統計局局長康義表示，經過調查，對2023年大陸GDP進行修訂，比初步覈算數增加人民幣3.4兆元（約新台幣16.6兆元），增幅為2.7%。

大陸經濟普查每五年進行一次，分別在逢3、逢8的年份實施，2023年進行的是第五次全國經濟普查，一共投入210萬普查人員人力。目的為全面摸清2023年大陸第二產業和第三產業的家底。

康義表示，按照國民經濟覈算制度和國際通行做法，大陸國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，對2023年GDP進行修訂。修訂後2023年國內生產總值為人民幣129.4兆元，比初步核算數增加人民幣3.4兆元，增幅為2.7%。

大陸國務院第五次全國經濟普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長藺濤表示，GDP修訂一部分是根據五經普數據，一部分是根據開展城鎮居民自有住房服務核算方法改革進行修訂。其中，根據五經普數據進行的修訂，2023年GDP的修訂幅度與前四次經濟普查的修訂增幅相比是最小的。

藺濤指出，大陸現行GDP核算制度分兩個步驟，初步核算注重時效性，主要是利用專業統計進度資料、部門行政記錄數據進行推算得到；最終核實則是利用專業統計年報、部門財務統計資料、財政決算等資料對初步核算的結果進行修訂。在經濟普查年份，主要是根據經濟普查獲得更全面準確的基礎數據對當年GDP初步核算數進行修訂，同時也會對GDP歷史數據進行修訂，來保證GDP數據的歷史可比性。

關於修訂2023年GDP核算數據是否會對2024年GDP增速造成影響，藺濤表示，2023年GDP核實後，2024年GDP總量會有所變化，但不會受到明顯影響。藺濤解釋，GDP初步核算主要是採用「相關指標增長速度」來推算，意即在初步核算2024年GDP時是以2023年GDP修訂數為基數，利用不同行業相關指標增長速度來核算，也就是先推算出2024年各行業增加值的增速，再根據這個增速和上年增加值總量來核算2024年的增加值總量。